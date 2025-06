Révolution dans l’intelligence commerciale : Market Inside dévoile un tableau de bord d’analyse avancée

YORK, Royaume-Uni et LONDRES, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Market Inside, l’un des leaders mondiaux des solutions de veille commerciale, a lancé trois nouvelles fonctionnalités dans son tableau de bord d’analyse avancée afin de simplifier l’utilisation des données commerciales. Grâce à ces trois nouvelles fonctionnalités : « Universal Search » (Recherche globale), « All Overview » (Aperçu complet) et « Custom Sorting » (Tri personnalisé), ce tableau de bord offre aux utilisateurs un moyen puissant de comprendre les marchés mondiaux.

Découvrez les nouvelles fonctionnalités qui répondent à de vrais enjeux commerciaux

Ces outils ne se contentent pas d’ajouter des données : ils allègent votre travail et renforcent votre confiance.

Universal Search (Recherche globale)

Tous les marchés, toutes les analyses d’un seul coup d’œil

Grâce à Universal Search, toutes les données des pays de votre plan sont centralisées, sans va-et-vient contraignant.

Imaginons que vous suiviez les exportations de machines de Chine et que vous souhaitiez les comparer à celles de l’Inde et du Vietnam. Au lieu d’ouvrir trois rapports différents, vous obtenez une vue unique et claire qui les présente côte à côte.

All Overview (Aperçu complet)

Repérez le potentiel inexploité au-delà de votre plan

Vous ne savez pas quels pays pourraient être pertinents pour votre produit ?

All Overview vous offre un aperçu rapide et clair de l’activité des produits dans tous les pays. Vous pouvez ainsi facilement repérer les marchés les plus dynamiques et identifier les nouveaux marchés qui valent la peine d’être explorés.

Il s’agit en quelque sorte de votre outil personnel d’aperçu commercial, qui vous offre juste ce qu’il faut d’informations pour vous aider à prendre des décisions judicieuses, sûres et fondées sur des données.

Custom Sorting (Tri personnalisé)

Des vues personnalisées pour des analyses plus rapides et plus précises

Il est frustrant de fouiller dans des données désordonnées lorsque vous avez besoin de réponses rapides. Nous avons donc créé Custom Sorting pour que vous puissiez organiser vos données commerciales exactement comme vous le souhaitez.

Imaginez que vous effectuez des recherches sur les expéditions de produits électroniques. En un clic, vous triez les enregistrements par code SH pour regrouper les produits similaires, puis vous les réorganisez par pays afin d’identifier les marchés les plus importants en termes d’exportations. Ensuite, vous triez par date pour identifier les tendances à la hausse du dernier trimestre, sans avoir à parcourir des centaines de lignes.

Découvrez notre tableau de bord nouvelle génération !

Explorez ces fonctionnalités dès aujourd’hui sur Market Inside.

À propos de Market Inside :

Market Inside est une plateforme de données commerciales mondiale de confiance qui aide les entreprises à obtenir des informations précieuses à partir d’informations d’import-export. En couvrant plus de 195 pays, nous accompagnons les multinationales, les PME et les professionnels du commerce qui s’appuient sur des données favorisant la croissance et les décisions éclairées.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a3cf892-d23f-4867-9502-eb983815ee2c