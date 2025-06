Communiqué de presse

CROSSJECT avance sur le développement de ZEPIZURE® Junior, sa solution pour les crises d'épilepsie chez l'enfant

Annonce la calibration réussie de ZENEO® pour l'utilisation de ZEPIZURE® dans la population pédiatrique.

CROSSJECT a terminé une étude clinique d'échographie permettant de déterminer et de valider la profondeur d'injection adaptée chez les enfants par rapport aux adultes.

Dijon, France 11 juin 2025 (07h30 CET) -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), la société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, progresse dans le développement de sa version pédiatrique de ZEPIZURE®, appelée ZEPIZURE® Junior.

Selon une enquête nationale aux Etats-Unis de 2022 sur la santé des enfants et comme l'indique le Center for Disease Control and Prevention (CDC) américain dans « Epilepsy Facts & Stats », il y a environ 456 000 enfants atteints d'épilepsie active aux États-Unis. La population des épileptiques actifs est définie comme les patients diagnostiqués et activement pris en charge par un soignant.

Dans le cadre du plan de développement convenu avec BARDA, CROSSJECT a réalisé une étude d'échographie clinique sur 90 adultes et enfants (2-18 ans) pour mesurer et comparer les caractéristiques anatomiques des cuisses, c'est-à-dire l'épaisseur des couches allant de la peau au muscle (CJTCDZ2301, NCT06279689). En parallèle, CROSSJECT a mené des études sur ses modèles expérimentaux ex-vivo qui reconstituent la peau et les couches sous-cutanées et musculaires chez l'enfant. Ces tests ont permis de calibrer avec succès la pression à exercer par les générateurs de gaz du dispositif ZENEO® pour expulser la solution médicamenteuse avec la profondeur de pénétration appropriée et ont confirmé l'adéquation du dispositif ZENEO® dans son mode « Junior ».

En outre, des études antérieures sur les facteurs humains avaient inclus un nombre important d'enfants de plus de 8 ans et avaient démontré avec succès leur capacité à utiliser efficacement l'auto-injecteur ZENEO®.

« Nous sommes enthousiasmés par cette innovation incrémentale et par le succès de ce dernier développement produit. La pédiatrie est stratégique pour CROSSJECT car nous voulons faire de ZEPIZURE® la norme de soins dès le début de la maladie chronique. Nous sommes impatients de progresser avec la FDA et d'avoir des solutions cliniques concrètes à proposer à la communauté des patients pédiatriques. » mentionne Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

* Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

