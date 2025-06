Selskabsmeddelelse

11. juni 2025

Meddelelse nr. 18

NKT A/S afslutter aktietilbagekøbsprogram

Den 21. maj 2025 iværksatte NKT A/S et aktietilbagekøbsprogram for at opfylde forpligtelser vedrørende selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer for medarbejdere og et medarbejderaktieprogram, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 17 af 21. maj 2025.

Dette aktietilbagekøbsprogram er nu afsluttet.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbor-reglerne.

NKT A/S har mellem den 22. maj 2025 og den 10. juni 2025 tilbagekøbt 268.949 aktier for et samlet beløb på DKK 146,1 mio. (EUR 19,6 mio.).

Handelsdage Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig transaktionspris Beløb i DKK 22. maj 2025 37.000 519,09 19.206.344,80 23. maj 2025 37.000 533,13 19.725.791,50 26. maj 2025 28.613 545,00 15.594.022,05 27. maj 2025 41.000 564,82 23.157.673,30 28. maj 2025 36.387 566,74 20.622.001,13 2. juni 2025 20.000 555,72 11.114.314,00 3. juni 2025 20.000 525,69 10.513.722,00 4. juni 2025 20.000 525,83 10.516.644,00 6. juni 2025 20.000 540,20 10.804.064,00 10. juni 2025 8.949 542,06 4.850.923,58

Efter ovenstående transaktioner ejer NKT A/S nu 269.594 egne aktier svarende til 0,50% af den samlede aktiekapital.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

