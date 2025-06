WSP fera l’acquisition de Ricardo, une firme mondiale de services-conseils en stratégie et ingénierie

MONTRÉAL, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, annonce avoir conclu des accords pour acquérir la totalité du capital-actions émis et à émettre de Ricardo plc (« Ricardo ») au montant de 430 pence (le « Prix offert ») par action (l’« Acquisition »). Cette Acquisition témoigne de l’engagement de WSP à renforcer sa présence dans des secteurs en forte croissance à l’échelle mondiale.

Ricardo, dont le siège social est au Royaume-Uni, est une firme mondiale de consultation fournissant des solutions stratégiques, de services-conseils et d’ingénierie axées sur les enjeux mondiaux en matière de transport, d’énergie et d’environnement. Présente dans plus de 20 pays, Ricardo réunit près de 2 700 spécialistes en Europe, en Australie, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. Ses opérations sont réparties en deux portefeuilles principaux :

Les services tournés vers l’avenir en matière de qualité de l’air, de gestion de l’eau, de résilience énergétique, de stratégie liée à l’élaboration de politiques et de consultation (« EE »), ainsi que le secteur d’activité Transport ferroviaire et Transport collectif (« Transport ferroviaire »), soutenus par environ 1 700 professionel·les;



Les secteurs d’activité Automobile et Industriel (« A&I ») et Produits performants (« PP »), comptant environ 1 000 professionel·les qui offrent des services de conception de propulsion et d’ingénierie des systèmes, ainsi que des capacités en matière de fabrication spécialisée.





Au cours des dernières années, Ricardo a réorienté ses activités en vue de devenir une firme de services-conseils en stratégie et ingénierie de premier plan, concentrée sur son portefeuille EE et Transport ferroviaire. Sous la direction de WSP, Ricardo poursuivra sa révision stratégique en cours des secteurs d’activité A&I et PP. Alors qu’aucune décision définitive n’a encore été prise, le résultat de cette révision stratégique devrait vraisemblablement mener à la vente des activités A&I et PP en temps opportun.

Cette Acquisition représente une excellente occasion pour WSP, car elle cadre avec son plan d’action stratégique mondial 2025-2027 et lui permettra d’accélérer son expansion dans les secteurs à forte croissance ciblés. La valeur ajoutée de l’expertise spécialisée et différenciée de Ricardo en transport ferroviaire, en qualité de l’air, en gestion de l’eau, en résilience énergétique, en stratégie liée à l’élaboration de politiques et en services-conseils complète et élève l’offre de WSP dans les secteurs de marché principaux. Par ailleurs, Ricardo correspond bien à l’empreinte géographique actuelle de WSP et renforce davantage sa présence dans plusieurs marchés clés, dont le Royaume-Uni, l’Australie et les Pays-Bas.



« L’acquisition proposée de Ricardo cadre parfaitement avec la vision de WSP d’une croissance durable et notre ambition claire d’étendre notre offre dans les secteurs des services-conseils, de la transition énergétique, de la gestion de l’eau et du transport ferroviaire au cours des trois prochaines années », a exprimé Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous sommes en bonne position pour améliorer notre capacité à offrir des solutions innovantes, alors que nous combinons notre portée et nos ressources mondiales à l’expertise complémentaire de Ricardo. De plus, nos équipes partagent un esprit entrepreneurial et une excellence technique qui favorisent la création de valeur pour notre clientèle. Nous avons hâte d’accueillir les professionnel·les de talent de Ricardo chez WSP et de saisir de nouvelles occasions grâce à notre offre de services élargie. »

L’Acquisition représente une valeur d’environ 363,1 millions £ (environ 670 millions $), soit environ 10,4 fois le BAIIA sous-jacent1 de Ricardo avant l’adoption de la norme IFRS 16 pour la période de douze (12) mois close le 31 décembre 2024, sur la base des activités continues de Ricardo après la cession de ses activités de défense et en tenant compte de la contribution sur une année complète de leur acquisition d'E3A Advisory PTY Ltd.

Pour plus d’information sur cette annonce, veuillez consulter l’avis de l’entreprise concernant l’Acquisition (« l’Avis ») déjà publié au Royaume-Uni à la date des présentes en vertu de l’article 2.7 du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni qui peut être consulté sur le site Web de WSP au https://www.wsp.com/investisseurs. Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec le texte complet de l’Avis et y est assujetti.

ACQUISITION ET ÉCHÉANCIER

WSP a conclu un accord avec le conseil d’administration de Ricardo sur les modalités d’une acquisition en espèces recommandée en vertu desquelles une filiale en propriété exclusive de WSP fera l’acquisition de l’ensemble du capital-actions émis et à émettre de Ricardo au Prix offert, à l’exception d’une participation de 19,9 % dans Ricardo que WSP acquerra de Science Group plc au Prix offert le 16 juin 2025 ou à une date proche, conformément à une convention d’achat d’actions en date des présentes (le « Plan d’acquisition »).

WSP a également reçu l’engagement de chacun des membres du conseil d’administration de Ricardo et de certains de ses principaux actionnaires à voter en faveur de l’Acquisition lors des prochaines assemblées des actionnaires de Ricardo qui se tiendront dans le cadre du Plan d’acquisition, un engagement relatif à un nombre total d’actions de Ricardo représentant ensemble environ 45,1 % du capital-actions émis de Ricardo en date du 10 juin 2025, en plus d’une lettre d’intention d’un actionnaire relative à un nombre total d’actions de Ricardo représentant environ 3% du capital-actions émis de Ricardo en date du 10 juin 2025.

Il est prévu que le Plan d’acquisition soit mis en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal (« le Plan ») en vertu de la Partie 26 de la UK Companies Act 2006. L’objectif du Plan consiste à permettre à WSP de devenir indirectement propriétaire de la totalité du capital-actions émis et à émettre de Ricardo, à l’exception des actions que WSP aura acquises auprès de Science Group le 16 juin 2025 ou à une date proche.

Les détails sur le Plan d’acquisition proposée seront envoyés aux actionnaires de Ricardo dans les 28 jours qui suivent la publication de l’Avis (à moins que le groupe des fusions et acquisitions [Panel on Takeovers and Mergers] en décide autrement en vertu du City Code on Takeovers and Mergers du Royaume-Uni). Sous réserve, entre autres, de la satisfaction ou de la renonciation aux modalités, de l’approbation du Plan par les actionnaires de Ricardo, de l’autorisation des autorités réglementaires et de la sanction du Plan par le tribunal, il est attendu que l’Acquisition sera conclue au T4 2025.

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION

Parallèlement à l’annonce de l’Acquisition, WSP a sécurisé une facilité de prêt à terme entièrement engagée de 230 millions £ de « fonds certains » (la « Nouvelle facilité de crédit ») (environ 425 millions $). La part résiduelle de la contrepartie en espèces pour l’Acquisition sera financée au moyen du flux de trésorerie et des facilités de crédit existantes.

La Banque Royale du Canada agit à titre d’arrangeur principal et de teneur de livre unique pour la Nouvelle facilité de crédit. La Nouvelle facilité de crédit vise à assurer la conformité aux exigences de « fonds certains » prévues dans l’avis du Plan d’acquisition en vertu du U.K. City Code on Takeovers and Mergers.

CONSEILLERS FINANCIERS ET JURIDIQUES

RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier de WSP dans le cadre de l’Acquisition. Les conseils juridiques sont fournis à WSP par Linklaters LLP à l’international.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Outre la publication d’informations historiques, WSP peut formuler ou indiquer dans le présent communiqué de presse des déclarations ou des informations qui ne sont pas fondées sur des faits historiques ou actuels et qui sont considérées comme des informations ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs portent sur des événements ou des rendements futurs et reflètent des attentes de la direction de WSP concernant, sans s’y limiter, la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les perspectives et occasions commerciales de WSP ou les tendances affectant son industrie.

Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse incluent sans limitation des énoncés sur l’Acquisition en attente par WSP de Ricardo; les conditions préalables au Plan d’acquisition; la date attendue de la conclusion du Plan d’acquisition; la Nouvelle facilité de crédit; l’acquisition des actions de Science Group plc et les délais à respecter; l’avantage de l’Acquisition aux points de vue financiers et stratégiques; les résultats de la révision stratégique des unités d’affaires A et I et PP et le résultat probable de la vente de ces unités d’affaires; des autres avantages anticipés de l’Acquisition et de leurs impacts attendus sur la réalisation de son plan stratégique et de sa vision à long terme, sa croissance future, le résultat de ses opérations, son rendement, ses activités, ses clients potentiels et ses occasions, les perspectives commerciales de WSP, les objectifs, le développement, les plans, les stratégies de croissance et autres priorités stratégiques, la position de chef de file de WSP dans ses marchés; ainsi que des énoncés relatifs à la croissance future de WSP, aux résultats de ses opérations, au rendement de l’entreprise, aux clients potentiels et aux occasions. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », « viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces derniers reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses qui, du fait même de leur nature, sont assujettis à des risques et des incertitudes. Bien que WSP estime que ces facteurs et hypothèses soient raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à la date de ce communiqué de presse, les événements ou les résultats réels peuvent différer grandement des prédictions, prévisions, projections et conclusions exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs faits par WSP sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses jugées raisonnables par WSP en date de ce communiqué de presse, y compris les hypothèses sur la satisfaction des conditions de clôture; l’échéancier attendu de la conclusion de l’Acquisition et des conditions préalables à la conclusion du Plan d’acquisition (y compris l’approbation du Plan par les actionnaires de Ricardo, l’autorisation des autorités réglementaires et la sanction du Plan par le tribunal); la capacité de WSP à attirer et à fidéliser de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d’intégration relatifs à l’Acquisition; la capacité de WSP à conclure l’intégration de Ricardo dans les délais et selon les coûts prévus; la capacité de WSP à attirer et fidéliser des employés clés en lien avec l’Acquisition; les estimations et les attentes de la direction concernant les conditions économiques et commerciales futures et d’autres facteurs liés à l’Acquisition et l’impact qui en résulte sur la croissance et l’augmentation de divers paramètres financiers; les attentes de la direction concernant le rendement futur et la conjoncture économique ainsi que d’autres facteurs liés à Ricardo; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l’Acquisition dans les délais prévus; l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation publique et autre (y compris de la divulgation de renseignements financiers) par Ricardo; l’absence de coûts ou passifs importants non divulgués associés à l’Acquisition; WSP ou Ricardo subissant des dommages préjudiciables pendant le déroulement de l’Acquisition; et d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » du Rapport de gestion de WSP du quatrième trimestre et de la fin d’année se terminant le 31 décembre 2024 (le « Rapport de gestion 2024 ») et du Rapport de gestion de WSP du trimestre clos le 29 mars 2025 (le « Rapport de gestion du T1 2025 » et collectivement avec le Rapport de gestion 2024, les « Rapports de gestion ») publiés sur le site SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Si l’une de ces hypothèses s’avérait inexacte, les résultats ou événements réels se rapportant à WSP pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Pour en savoir plus sur cette mise en garde concernant les énoncés prospectifs et pour consulter la description des hypothèses pertinentes et des facteurs de risque susceptibles d’influer sur les résultats actuels ou projetés de WSP, accédez aux Rapports de gestion disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont faits en date des présentes et, sauf lorsque la législation en valeurs mobilières l’y oblige, WSP ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits pour son compte, à l’occasion, à la lumière d’une nouvelle information, d’événements futurs ou pour quelque autre motif. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde, tout comme les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes aux énoncés prospectifs.

À propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en services-conseils et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de WSP sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).​

À propos de Ricardo

Ricardo plc est une entreprise de services-conseils mondiale en stratégie, en environnement et en ingénierie inscrite à la Bourse de Londres. Avec plus de 110 ans d’excellence en ingénierie et environ 2 700 employé·es dans plus de 20 pays, Ricardo offre un degré d’expertise exceptionnel en prestation de livrables multisectoriels durables et innovateurs pour soutenir la transition énergétique et des services environnementaux, de pair avec une mobilité intelligente et sécuritaire. Son équipe mondiale en consultation, en environnement, en ingénierie et en sciences appuie notre clientèle pour résoudre les défis les plus complexes, dans un paysage dynamique, pour contribuer à rendre le monde durable et sécuritaire.

Tous les montants en dollars figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Lorsque les informations financières de Ricardo ont été converties de livres sterling britanniques en dollars canadiens à des fins de comparaison et de combinaison avec les informations financières de WSP, les livres sterling ont été converties en dollars canadiens selon un taux de change de 1,8462 $ canadiens pour 1,00 £.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

(438) 843-7317

1 Le BAIIA sous-jacent de Ricardo avant l’adoption de la norme IFRS 16 s’entend du bénéfice avant les charges financières, l’impôt sur le revenu, l’amortissement et les dépréciations. Il inclut les frais de loyer ainsi que les avantages des principaux programmes de restructuration, mais exclut les coûts importants (tels que les dépenses liées à l’acquisition, les frais de réorganisation et d’autres éléments d’ajustement spécifiques).