Le rapport de Bitget sur la lutte contre les arnaques révèle qu’en 2024 les arnaques liées à l’IA ont entraîné 4,6 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies

VICTORIA, Seychelles, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a publié son rapport de recherche 2025 sur la lutte contre les arnaques, en partenariat avec SlowMist et Elliptic, sociétés spécialisées dans la sécurité de la blockchain. Le rapport révèle que les pertes mondiales causées par les arnaques liées aux cryptomonnaies ont atteint un montant de 4,6 milliards de dollars en 2024, la technologie deepfake et l’ingénierie sociale apparaissant comme les tactiques dominantes pour la perpétration des vols de grande valeur. Cette publication marque le lancement officiel du Mois de la lutte contre les arnaques de Bitget, une initiative d’une durée d’un mois consacrée à l’éducation à la sécurité et à la connaissance de l’écosystème.

Le rapport souligne le fait que les arnaques utilisant l’IA ont désormais dépassé les emails d’hameçonnage pour inclure de faux appels Zoom, des vidéos synthétiques de personnalités publiques ainsi que des offres d’emploi contenant des chevaux de Troie. Parmi ses principales conclusions, le rapport identifie trois principales catégories d’arnaques comme causes majeures de pertes pour les utilisateurs : l’usurpation d’identité par deepfake, les stratagèmes d’ingénierie sociale, et les projets de type chaînes de Ponzi dissimulés sous des marquages DeFi ou NFT. Il décrit également la manière dont les fonds volés sont acheminés via des ponts inter-chaînes et des outils de brouillage avant d’atteindre des plateformes de mixage ou d’échange de cryptomonnaies, ce qui complique les actions de répression et de recouvrement.

Il fournit des informations complémentaires grâce à des études de cas consacrées aux arnaques majeures perpétrées à Hong Kong, à l’utilisation croissante des sections de commentaires de Telegram et de X (Twitter) comme points d’entrée pour le phishing, et au développement continu des réseaux transfrontaliers de fraudeurs professionnels.

« La plus grande menace pour les cryptomonnaies aujourd’hui, ce n’est pas leur volatilité, mais la tromperie. C’est pourquoi Bitget a désigné le mois de juin comme le Mois de la lutte contre les arnaques, une initiative qui vise à améliorer les normes du secteur et la sensibilisation des utilisateurs. Ce rapport constitue la publication phare de cette initiative. L’IA a rendu les arnaques plus rapides, moins coûteuses à mettre en œuvre et plus difficiles à détecter. Chez Bitget, nous sommes convaincus que la lutte contre ces arnaques exige à la fois une rigueur technologique et une collaboration à l’échelle de l’ensemble de l’écosystème. Notre objectif est d’aider les utilisateurs à trader plus intelligemment, et pas seulement plus rapidement », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Le rapport décrit également le déploiement actif du Hub Anti-Scam de Bitget, de ses systèmes de détection innovants, ainsi que d’un fonds de protection de plus de 500 millions de dollars destiné à atténuer les risques pour les utilisateurs. SlowMist a fourni des analyses approfondies sur les tactiques d’escroquerie, allant de l’empoisonnement d’adresses aux offres d’emploi utilisées comme chevaux de Troie, tandis qu’Elliptic a examiné les schémas de blanchiment des cryptomonnaies volées via des ponts inter-chaînes et des plateformes de mixage.

« Les criminels font évoluer leurs méthodes d’attaque en permanence, en utilisant l’IA et en trouvant de nouvelles façons d’intensifier leurs activités. Cela signifie que, réciproquement, nous travaillons également à faire évoluer notre technologie et nos capacités en matière de blockchain afin de suivre et d’identifier les nouvelles méthodes utilisées par ces criminels. Notre collaboration avec Bitget traduit l’urgence partagée de révéler ces menaces en constante évolution et de fournir aux utilisateurs les outils nécessaires afin de leur permettre de se protéger », a indiqué Arda Akartuna, chercheuse principale en menaces cryptographiques chez Elliptic pour la région Asie-Pacifique.

« Ce rapport reflète les tendances concrètes que nous observons au quotidien sur la blockchain. Des réseaux d’hameçonnage aux fausses applications décentralisées de jalonnement, les tactiques peuvent changer, mais la psychologie qui les anime reste toujours identique. Les utilisateurs doivent rester en permanence informés, sceptiques, et soucieux de leur sécurité », a souligné Lisa, responsable des opérations de sécurité chez SlowMist.

Le rapport conclut sur des recommandations concrètes pour les utilisateurs et les institutions, avec notamment des indicateurs d’alerte en cas d’arnaque ainsi que des bonnes pratiques à respecter afin d’éviter les pièges courants des environnements DeFi, NFT et Web3.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquer ici.

