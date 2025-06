Relatório do Bitget Anti-Scam mostra que os golpes relacionados à IA geram US$ 4,6 bilhões em perdas de criptografia em 2024

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, divulgou seu Relatório de Pesquisa Antifraude de 2025 em parceria com as empresas de segurança de blockchain SlowMist e Elliptic. O relatório revela que as perdas globais ocasionadas por golpes de criptomoedas aumentaram para US$ 4,6 bilhões em 2024, com a tecnologia deepfake e a engenharia social despontando como as táticas dominantes por trás de roubos de grandes importâncias. A publicação marca o lançamento oficial do Mês Antifraude da Bitget, uma iniciativa com duração de um mês dedicada à educação em segurança e à conscientização de todo o ecossistema.

O relatório destaca como os golpes com tecnologia de IA foram além dos e-mails de phishing e passaram a incluir chamadas falsas do Zoom, vídeos sintéticos de figuras públicas e ofertas de emprego com Trojan. Entre suas principais descobertas, o relatório identifica três categorias principais de golpes, falsificação de identidade, esquemas de engenharia social e projetos no estilo Ponzi disfarçados de marcas DeFi ou NFT, como as principais causas de perdas dos usuários. Ele também descreve como os fundos roubados são canalizados por meio de pontes entre cadeias e ferramentas de ofuscação antes de chegar a misturadores ou bolsas, complicando os esforços de aplicação e recuperação.

Insights adicionais incluem estudos de caso de grandes incidentes de golpes em Hong Kong, o uso crescente das seções de comentários do Telegram e do X (antigo Twitter) como pontos de entrada para a prática de phishing e o crescimento contínuo de redes de fraudes administradas profissionalmente e operando internacionalmente.

“A maior ameaça às criptomoedas hoje não é a volatilidade, mas a fraude. É por isso que a Bitget designou todo o mês de junho como o Mês Antifraude, uma iniciativa que visa elevar os padrões do setor e a conscientização dos usuários. Este relatório é o lançamento principal dessa iniciativa. A IA tornou os golpes mais rápidos, mais baratos e mais difíceis de detectar. Na Bitget, acreditamos que reagir exige rigor tecnológico e colaboração de todo o ecossistema. Nosso objetivo é ajudar os usuários a fazerem suas operações de forma mais inteligente, não apenas mais rápida”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget.

O relatório também detalha como o Hub Antifraude da Bitget, sistemas de detecção inovadores e um Fundo de Proteção de mais de US$ 500 milhões estão sendo ativamente implantados para mitigar os riscos aos usuários. A SlowMist forneceu insights forenses detalhados sobre táticas de golpes, desde envenenamento de endereços até cavalos de Troia de oferta de emprego, enquanto a Elliptic examinou os padrões de lavagem de criptomoedas roubadas por meio de pontes entre cadeias e plataformas de mixagem.

“Os criminosos estão constantemente aperfeiçoando seus métodos de ataque, utilizando IA e encontrando novas maneiras de expandir suas atividades. Isso significa que, reciprocamente, também estamos trabalhando para dimensionar nossos recursos de tecnologia e blockchain para rastrear e identificar os novos métodos que os criminosos estão usando. Nosso trabalho com a Bitget reflete uma urgência compartilhada para expor essas ameaças em evolução e dar aos usuários as ferramentas para se protegerem”, declarou Arda Akartuna, pesquisadora líder de ameaças de criptomoedas, Elliptic, APAC.

“Este relatório reflete os padrões do mundo real que vemos no ambiente on-chain todos os dias. De redes de phishing a dApps de staking falsos, as táticas podem mudar, mas a psicologia é sempre a mesma. Os usuários devem estar informados, desconfiados e preocupados com a segurança o tempo todo”, declarou Lisa, líder de operações de segurança do SlowMist.

O relatório termina com recomendações práticas para usuários e instituições, incluindo indicadores de sinais de alerta e práticas recomendadas para evitar armadilhas comuns em ambientes DeFi, NFT e Web3.

Para ver o relatório na íntegra, acesse aqui.

