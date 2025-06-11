Bitget 反诈骗报告显示，2024 年因 AI 相关诈骗造成的加密货币损失高达 46 亿美元

维多利亚，塞舌尔, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 联合区块链安全公司 SlowMist 与 Elliptic 发布了《2025 年反诈骗研究报告》。 报告指出，2024 年全球加密货币诈骗损失激增至 46 亿美元，深度伪造技术与社交工程手段成为高额盗窃背后的主要作案手段。 此报告的发布标志着 Bitget 正式启动反诈骗月，这项举措为期一个月，致力于安全教育与全生态防骗意识的提升。

报告指出，AI 驱动的诈骗已从钓鱼邮件扩展至伪造的 Zoom 通话、公众人物的合成视频，以及夹带木马的求职骗局等新形式。 该报告在其主要发现中指出，三大主要诈骗类型是导致用户损失的关键因素，即深度伪造冒充、社交工程骗局，以及披着 DeFi 或 NFT 项目外衣的庞氏骗局。 报告还指出，被盗资金在流入混币器或交易所前，常通过跨链桥和混淆工具转移，进一步加大了执法和追偿难度。

报告还包括更多洞见，如香港重大诈骗案例分析、Telegram 和 X（前 Twitter）评论区日益成为钓鱼入口，以及跨境专业诈骗团伙的持续扩张。

“当今加密货币面临的最大威胁不是价格波动，而是欺骗。 正因如此，Bitget 将整个六月定为‘反诈骗月’，旨在提升行业规范与用户防骗意识。 本报告就是这项举措的重点发布内容。 AI 使诈骗变得更快速、成本更低，且更难被识破。 Bitget 坚信，打击诈骗既需要技术严密防护，也离不开全生态协同合作。 我们的目标不仅是帮助用户更快地完成交易，更是让交易更智能。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 如是说。

报告还详细介绍，Bitget 的反诈骗中心、创新检测系统及逾 5 亿美元保护基金正积极投入使用，以降低用户风险。 SlowMist 提供了详尽的取证分析，揭示了从地址污染到夹带木马的求职骗局等多种诈骗手法；Elliptic 则重点研究了被盗加密货币通过跨链桥和混币器平台的洗钱路径。

“借助 AI 技术和通过探索新的规模化作案方式，犯罪分子不断进化攻击手段。 这也意味着我们正同步提升技术和区块链能力，以追踪并识别犯罪分子所采用的新手段。 我们与 Bitget 的合作体现了共同的紧迫感，致力于揭示不断演变的威胁，并为用户提供自我防护的工具，”Elliptic 亚太区首席加密威胁研究员 Arda Akartuna 表示。

“这份报告反映了我们每天在链上观察到的真实模式。 从钓鱼团伙到虚假质押去中心化应用程序，诈骗手法虽在变化，但其背后的心理操控始终如一。 用户必须始终保持知情和警惕，具备安全意识，”SlowMist 安全运营负责人 Lisa 表示。

报告最后提出了针对用户和机构的实用建议，涵盖诈骗预警信号以及在DeFi、NFT 和 Web3 环境中规避常见陷阱的最佳实践。

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