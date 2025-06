L’antenne multibande révolutionnaire de Kymeta redéfinit la connectivité

Kymeta assure une connectivité multibande grâce à quatre faisceaux simultanés en bandes Ku et Ka avec une seule ouverture d’antenne

Les avancées technologiques en matière de connectivité ouvrent la voie au développement de l’IA dans les secteurs de la défense, de l’autonomie et de l’informatique de pointe

Elles favorisent une itinérance par satellite automatique et continue, synonymes de réseaux cellulaires



REDMOND, Washington, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Première mondiale, la société Kymeta, qui repense la connectivité par satellite, annonce ce jour une avancée technologique majeure : l’exploitation simultanée des bandes Ku et Ka dans une seule antenne compacte, établissant ainsi les bases techniques d’une connectivité continue à travers les réseaux satellitaires.

Cette percée marque une étape décisive pour l’industrie des communications par satellite, mettant fin à une longue période de limitations des communications par satellite en silos. Kymeta a désormais développé la capacité d’interagir entre les réseaux satellitaires sur différentes bandes et différentes orbites, en vue de permettre à la communication satellitaire de se développer de manière aussi fluide et omniprésente que la technologie cellulaire.

Bruno Fromont, directeur de la technologie d’Intelsat, déclare : « De telles avancées technologiques révolutionnaires entraînent une mutation radicale de l’ensemble du secteur. La capacité de Kymeta à unifier les connexions en bande Ku et Ka par le biais d’une seule antenne mobile constitue un progrès considérable vers les réseaux satellitaires combinés, rendant la communication aussi fluide et automatique que les réseaux cellulaires que nous utilisons au quotidien. Ce succès change la donne. »

La possibilité de se connecter simultanément aux faisceaux en bande Ku et Ka procure des avantages significatifs et immédiats : une bande passante plus large, des débits de données plus rapides et un plus grand nombre de bits par seconde (bps). Cette solution favorise également une connectivité continue, un élément essentiel pour le passage de l’IA avancée, actuellement en marge, à la réalité. Cette avancée permettra désormais aux fabricants d’élaborer les technologies de pointe de demain qui nécessitent ce type de solution.

Cette innovation répond aux exigences des forces armées du monde entier. Le livre blanc sur la vision de la Force spatiale des États-Unis en 2020 a souligné la nécessité de recourir aux multi-bandes, aux orbites et aux formes d’onde multiples, ainsi qu’à un « réseau de réseaux pour permettre une réactivité et une flexibilité accrues des opérations ». Outre les fonctions C2 (commandement et contrôle) traditionnelles, les solutions autonomes telles que les véhicules terrestres sans pilote et les drones aériens (USV, UAV et UGV) requièrent une connectivité fiable et puissante pour fonctionner et demeurer compétitives sur le champ de bataille. Ce système constitue le cœur du réseau et permet la transmission des communications en aval via les réseaux MANET, maillés et cellulaires, qui assureront le fonctionnement des systèmes autonomes à grande échelle.

Ian Canning, président et PDG d’Eutelsat America Corp et de OneWeb Technologies (EACOWT) déclare : « Le Département de la Défense (DOD) des États-Unis et les forces militaires internationales exigent des communications de plus en plus sophistiquées, souples et sécurisées, ce qui suppose une connectivité multi-bande et multi-orbite très performante à partir d’une seule antenne. La plateforme ESA de Kymeta, reflet de son investissement continu en matière d’innovation, est une véritable révolution qui permet l’entrée des capacités multi-orbites et multi-bandes dans l’ère moderne. Je me réjouis de collaborer avec Kymeta pour développer des produits de communication par satellite de classe mondiale qui ouvriront la voie aux communications résilientes requises sur le champ de bataille moderne. »

S’appuyer sur une seule connexion réseau est insuffisant pour répondre aux besoins complexes et évolutifs des forces mondiales modernes. La commutation de faisceaux multibandes devient donc une nécessité stratégique. Cette capacité permet d’établir des liaisons de communication simultanées et redondantes, indispensables au maintien de l’intégrité opérationnelle dans des environnements hostiles ou exposés au brouillage pendant les déplacements.

Le général (à la retraite) Paul J Kern, ancien général commandant, chargé du commandement du matériel de l’armée, actuellement conseiller principal du Cohen Group déclare : « La percée de Kymeta dans la commutation fluide entre les bandes satellitaires Ku et Ka offre le type de communications résilientes et permanentes que les plateformes militaires avancées et les systèmes autonomes exigent. Il s’agit d’une avancée majeure dans la préparation et dans l’équipement de nos forces sur le champ de bataille moderne. Cette capacité aurait fait une énorme différence lors de mes opérations dans le désert irakien ».

La technologie a été présentée et validée avec succès chez Kymeta le 22 avril 2025. Cette réalisation a été rendue possible grâce à la surface d’antenne en métamatériaux unique de Kymeta.

Jusqu’à présent, l’interopérabilité des bandes Ku et Ka n’était possible que par le biais d’antennes à pilotage électronique (ESA) faisant appel à plusieurs antennes physiquement séparées, une solution problématique en raison de la taille et de la consommation d’énergie nécessaires à son fonctionnement. Cette innovation technologique de Kymeta permet une connectivité dans les deux bandes de fréquences au moyen d’une seule antenne, offrant ainsi un gain d’espace et une faible consommation d’énergie à un coût avantageux (SWaP-C).

Ryan Stevenson, responsable scientifique chez Kymeta, déclare : « Chez Kymeta, nous n’avons jamais respecté les codes. Ce qui a commencé comme une nouvelle technologie de métamatériaux est à présent une base d’ingénierie éprouvée — commercialisée pour la première fois en 2017, et désormais au cœur de cette avancée révolutionnaire. Nous avons transformé les percées de la physique en un dispositif fiable et performant. Grâce à celui-ci, nous sommes désormais en mesure de répondre aux exigences les plus strictes en matière de communications par satellite. Nous avons résolu le problème de la connectivité multi-bande et multi-orbite sans interruption, et avons ainsi défini la norme pour les communications par satellite des générations futures. »

Fonctionnement

La surface physique de l’ouverture de l’antenne multibande de Kymeta, composée de quatre sous-réseaux entrelacés — émission Ku, réception Ku, émission Ka et réception Ka — permet d’obtenir des faisceaux duplex complets Ku et Ka simultanés et contrôlés indépendamment depuis la surface de ses métamatériaux. Cette structure d’antenne, combinée à des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour un routage intelligent, permet de réutiliser les fréquences et de limiter la contention du spectre grâce aux faisceaux de réception et d’émission plus étroits de Kymeta. Ces faisceaux sont plus ciblés et fonctionnent avec une directivité plus élevée, favorisant ainsi l’efficacité du spectre et l’atténuation des interférences, telles que la déviation des faisceaux GEO/LEO, le brouillage et les conditions météorologiques défavorables telles que le phénomène d’affaiblissement dû à la pluie et les pertes atmosphériques.

Innovation future et financement

Forte du succès de cette avancée innovante, alimentée par le financement de la société de capital-risque et animée par l’esprit de la Silicon Valley, Kymeta se tourne désormais vers sa prochaine phase de développement et entend collaborer avec des partenaires d’investissement stratégiques, ainsi qu’avec des programmes gouvernementaux majeurs, qui partagent la vision de l’entreprise, afin d’étendre cette transformation universelle.

