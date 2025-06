Soutenir les collectivités en première ligne du changement côtier : CoastAdapt se lance pour renforcer la résilience côtière au Canada

CHARLOTTETOWN, Prince Edward Island, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes vivant et travaillant dans les communautés côtières à travers le Canada sont en première ligne du changement climatique, confrontées à des défis tels que la montée du niveau de la mer, l'érosion, les inondations et les ondes de tempête. Aujourd'hui marque le lancement de CoastAdapt au Canada, une nouvelle initiative nationale visant à lier ces communautés, d'un océan à l'autre, aux connaissances et aux ressources dont elles ont besoin pour construire un avenir plus sûr et plus résilient.

Dirigé par l’Institut des risques climatiques (CRI), en collaboration avec DHI Water & Environment Inc. (DHI) et CLIMAtlantic, CoastAdapt développera une ressource à l'échelle du Canada conçue pour aider les communautés à apprendre et à prendre des décisions éclairées sur la manière de vivre avec et de se préparer aux changements le long de la côte. Le projet est cofinancé par Ressources naturelles Canada dans le cadre du Programme pour des communautés côtières résilientes au climat

Il existe de nombreux outils et ressources pour aider les gens à comprendre les risques côtiers et à se préparer aux risques futurs. Mais avec autant d'informations disponibles, il peut être difficile de savoir ce qui est le plus utile. CoastAdapt aidera les communautés à identifier rapidement les informations dont elles ont besoin, en particulier les conseils spécifiques à la région qui reflètent les défis réels auxquels les gens sont confrontés sur le terrain. L'équipe est également consciente des défis de connectivité dans certaines communautés et explorera des options à faible consommation de données pour aider à garantir que la ressource soit largement accessible.

"Ce projet vise à soutenir les personnes — membres de la communauté, décideurs et praticiens — qui sont confrontées à des risques très réels et qui ont besoin d'un meilleur accès aux conseils, outils et expériences partagées", déclare Joanna Eyquem, directrice du projet CoastAdapt. "Nous construisons quelque chose qui reflète leurs besoins, honore leurs connaissances et les connecte avec les informations utiles pour agir de manière significative."

Panmure Island, PEI

CoastAdapt Canada a été officiellement lancé lors de la conférence Coastal Zone Canada à Charlottetown, PEI, où l'équipe a ouvert l'Appel à contributions pour aider à orienter la direction et la conception de la ressource. Les perspectives des personnes travaillant dans les communautés côtières — y compris celles des gouvernements locaux et régionaux, des gouvernements autochtones, des organisations à but non lucratif, des consultants et des chercheurs — sont invitées à aider afin que la plateforme soit pertinente, utile et accessible à travers le pays.

"Ce gouvernement fédéral est fier d'investir dans des initiatives qui aident les communautés côtières à se préparer aux défis à venir et à créer un avenir plus sûr et plus sécurisé. Des projets comme CoastAdapt, soutenus par le programme CRCC de RNCan, aident les leaders locaux à développer les outils et les capacités nécessaires pour gérer les risques, renforcer la résilience et protéger le bien-être des Canadiens d'un océan à l'autre." — L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Il ne suffit pas d'avoir de bons outils et des conseils sur la manière de gérer les risques côtiers – ces ressources doivent également être mises entre les mains des personnes en première ligne qui en ont vraiment besoin.

Pour partager vos perspectives dans l'Appel à contributions, rejoignez la liste de diffusion, et en savoir plus sur CoastAdapt, visitez: https://climateriskinstitute.ca/coastadapt

Coordonnées :

Joanna Eyquem

Vice-présidente, Climate Risk Institute

514-268-0873 | joanna.eyquem@climateriskinstitute.ca

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf3afa8b-03ff-4dc7-8d54-699107b73bff