EBC Financial Group e Brokeree Solutions Fazem Parceria Estratégica de Conhecimento para Capacitar a Comunidade de Negociações Global

LONDRES, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC), líder global em corretagem financeira e gestão de ativos, tem o orgulho de anunciar que fechou uma parceria de conhecimento estratégico com a Brokeree Solutions, uma provedora de tecnologia de ponta que atende corretoras de vários ativos em todo o mundo. Essa colaboração é um marco significativo na missão do EBC de desenvolver uma comunidade de investimentos transparente e voltada para a educação, reunindo dois líderes do setor para compartilhar conhecimentos, tecnologias inovadoras e insights acionáveis para o benefício de traders e investidores em todo o mundo.

Esta parceria está centrada em um compromisso conjunto com o compartilhamento de conhecimento, com um forte foco no copy trading, um espaço em rápida evolução que capacita traders novatos e experientes. O EBC e a Brokeree desenvolverão em conjunto conteúdo educacional e insights práticos personalizados para traders, corretoras e provedores de sinais, ajudando-os a aplicar ferramentas eficazes de gerenciamento de riscos, adotar as melhores práticas e aprimorar seu desempenho geral em negociação.

“O EBC Financial Group tem como missão desenvolver uma comunidade de investimentos transparente e inclusiva, onde os traders sejam capacitados por meio do acesso às ferramentas, insights e educação certos”, disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. “Essa parceria de conhecimento com a Brokeree Solutions vai além da tecnologia — ela irá utilizar conhecimentos compartilhados para criar um ambiente de negociação mais confiante e orientado a resultados. Juntos, estamos construindo uma plataforma onde traders novos e experientes podem aprender, crescer e prosperar.”

Uma Parceria de Conhecimento Apoiada pela Tecnologia

A Brokeree Solutions contribui com seu sistema de investimento de Negociação Social turnkey, permitindo que os usuários se registrem como traders profissionais ou seguidores diretamente através da plataforma de uma corretora. O sistema conta com controles avançados de stop-loss/take-profit, copy trading proporcional e filtragem de sinais específica de símbolos, todos projetados para oferecer suporte a negociações seguras e flexíveis.

O EBC complementa isso com sua experiência no mercado global, abordagem centrada no investidor e compromisso com a transparência, ajudando os traders a entender e aplicar o copy trading como uma ferramenta educacional, especialmente valiosa no complexo cenário financeiro atual. Ao tornar as ferramentas de nível profissional acessíveis a um público mais amplo, a parceria transforma o copy trading em uma porta de entrada para o desenvolvimento de habilidades e a participação no mercado.

Série de Conteúdo e Webinars para Fortalecer o Conhecimento da Negociação

Como parte dessa colaboração baseada no conhecimento, o EBC e a Brokeree introduziram uma série mensal de artigos a partir de maio, cobrindo uma ampla gama de tópicos de negociação e investimento. Esses insights foram criados para abordar os desafios do mundo real enfrentados pelos traders e fornecer estratégias acionáveis para aprimorar o desempenho, o controle de riscos e a tomada de decisões. Cada artigo explorará a experiência compartilhada de ambas as empresas e será publicado em canais digitais para beneficiar a comunidade comercial em geral.

Além disso, a parceria contará com uma série trimestral de webinars, reunindo traders, corretoras e provedores de sinais para discussões aprofundadas sobre tópicos de alto impacto. O primeiro webinar, a ser lançado em breve, explorará o Gerenciamento de Riscos, uma área crítica para traders individuais e institucionais. A sessão examinará técnicas práticas, ferramentas de risco no nível da plataforma, e melhores práticas para ajudar os participantes a fortalecer sua disciplina de negociação e proteção de capital.

Essas iniciativas visam não apenas educar, mas também promover o engajamento e o diálogo dentro da comunidade comercial, garantindo que o conhecimento flua nos dois sentidos, de especialistas para usuários, e das linhas de frente da negociação de volta para aqueles que moldam a tecnologia e a estratégia.

"Valorizamos a confiança dos nossos clientes na nossa tecnologia e experiência. A parceria fornecerá aos traders e provedores de sinais em todo o mundo recursos avançados de copy trading que ajudarão a ajustar a estratégia de copy trading e aumentar a eficiência das ferramentas de gerenciamento de risco aplicadas”, disse Tatiana Pilipenko, Dirigente Regional de Desenvolvimento de Negócios (APAC, Reino Unido, Américas) da Brokeree Solutions. "Esta plataforma capacita as corretoras a cultivar um ambiente de negociação mais inclusivo e informado sobre os riscos, impulsionando o crescimento e fortalecendo as relações com as comunidades de negociação."

Essa parceria de conhecimento ressalta a visão compartilhada do EBC e da Brokeree: um futuro em que a tecnologia, educação e transparência convergem para capacitar os traders em todo o mundo. Com os mercados financeiros cada vez mais complexos, a colaboração visa equipar todos os traders - de iniciantes a especialistas - com as ferramentas, a confiança e a compreensão necessárias para tomadas de decisões mais inteligentes e informadas.

Por meio dessas colaborações, o EBC e a Brokeree além de avançarem no futuro do copy trading, também estão estabelecendo as bases para uma comunidade de investimentos mais informada, conectada e resiliente.

Para mais informação sobre o EBC e a Brokeree, visite https://www.ebc.com. e brokeree.com.

Isenção de responsabilidade:

Os Contratos por Diferença de Negociação (CFDs) envolvem um risco substancial de perda financeira rápida devido à alavancagem, tornando-os inadequados para todos os investidores; portanto, uma avaliação completa dos seus objetivos de investimento, experiência e apetite ao risco é imperativa antes do engajamento.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios estrategicamente localizados em centros financeiros proeminentes, como Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, o EBC atende a uma ampla clientela dos mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com várias premiações, o EBC está comprometido em manter os padrões éticos. Suas subsidiárias são licenciadas e regulamentadas em suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, o EBC oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Por meio da sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e com a Unidos para Combater a Malária, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. O EBC também apoia a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

Sobre a Brokeree Solutions

Fundada em 2013, a Brokeree Solutions tem aprimorado consistentemente as tecnologias para corretoras de múltiplos ativos em todo o mundo. Com sua vasta experiência a empresa contribuiu para a área de fintech do setor de negociação online, desenvolvendo soluções inovadoras, simplificando os procedimentos operacionais e estabelecendo sistemas avançados de gerenciamento de riscos.

As principais ofertas da Brokeree incluem Negociação Social entre plataformas, Prop Pulse, Liquidity Bridge e PAMM entre servidores. Além disso, a Brokeree fornece mais de 50 soluções e ferramentas projetadas para ajudar as corretoras a aprimorar suas operações em áreas como gerenciamento de contas, gerenciamento de riscos e gerenciamento de liquidez, acessíveis às corretoras que usam as plataformas de negociação MT4, MT5, cTrader, e DXtrade CFD.

brokeree.com

Contato com a Mídia:

Savitha Ravindran

Gerente Global de Relações Públicas

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

Diretora de Marca e Comunicações

michelle.siow@ebc.com