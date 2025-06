BIC : Evolution dans la Gouvernance - BIC annonce la nomination de Rob Versloot en tant que Directeur Général

Evolution dans la Gouvernance de BIC

BIC annonce la nomination de Rob Versloot en tant que Directeur Général

Clichy, France – 11 juin 2025 – A la suite d’un processus de sélection rigoureux et minutieux mené par le Comité de Succession, le Conseil d’Administration de Société BIC, présidé par Edouard Bich, a décidé de nommer Rob Versloot au poste de Directeur Général, à compter du 15 septembre 2025.

Le Conseil d’Administration est heureux d’accueillir Rob Versloot en tant que nouveau Directeur Général de BIC. Fort d’une brillante carrière internationale et de capacités reconnues à développer des entreprises avec succès, il apporte une vision stratégique et l’excellence opérationnelle nécessaires pour accompagner BIC dans sa prochaine phase de croissance durable. Son leadership a toujours mené à des résultats solides tout en favorisant une culture tournée vers l’avenir — des qualités essentielles pour évoluer dans le contexte mondial dynamique actuel.

Gonzalve Bich, Membre du Conseil d’Administration et Directeur Général, continuera d’assumer ses fonctions jusqu’à la prise de poste officielle de Rob Versloot. Durant cette période de transition, Gonzalve et Rob collaboreront étroitement afin d’assurer un passage de relais en toute fluidité. Cette approche collaborative, soutenue par le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif de BIC, garantira la continuité de l’activité et la dynamique des opérations.

Edouard Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré :

« Au nom du Conseil d’Administration, je suis ravi d’accueillir Rob au sein de BIC. Sa nomination marque le début d’un nouveau chapitre prometteur de croissance, d’innovation et d’expansion internationale. La période de transition permettra de garantir que le Groupe reste concentré, agile et aligné avec ses ambitions à long terme. »

Rob Versloot, futur Directeur Général de BIC, a commenté :

« Rejoindre BIC, c’est à la fois débuter à un nouveau poste et rejoindre une marque iconique qui touche des milliards de consommateurs à travers le monde et les générations, grâce à ses produits essentiels du quotidien. Je suis reconnaissant pour cette opportunité de poursuivre le travail de Gonzalve Bich, dont le leadership a laissé un héritage durable. Je me réjouis de continuer à bâtir sur ces fondations en portant une attention constante aux besoins des consommateurs et en développant l’innovation durable. C’est un honneur d’écrire le prochain chapitre aux côtés des équipes de BIC, partout dans le monde. »

Biographie de Rob Versloot

Né aux Pays-Bas en 1967, Rob Versloot est diplômé en administration des affaires de l’Université de Groningue en 1992. Il a débuté sa carrière chez Nutricia & Danone, où il a occupé des postes à responsabilités dans les domaines du marketing, du commerce et de la direction, à travers l’Europe, le Brésil, l’Asie du Sud-Est et l’Asie Centrale. En 2008, il rejoint le groupe Hero, supervisant dans un premier temps les opérations en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, avant d’être nommé Directeur Général en 2012. Sous la direction de Rob Versloot, le groupe Hero est devenu une entreprise intégrée, recentrée et en forte croissance, enregistrant un taux de croissance à deux chiffres au cours des trois dernières années. Fort de plus de trente ans d’expérience dans le secteur des biens de consommation courante (FMCG), Rob a mené des transformations complexes, développé la croissance durable et formé des équipes très performantes, aussi bien sur les marchés émergents que matures.

Les informations relatives aux conditions financières du recrutement de Rob Versloot seront rendues publiques conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations du Code de Gouvernance AFEP-MEDEF.

***

