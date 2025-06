Photowall brengt Scandinavische wanddecoratie naar Japan

STOCKHOLM, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Photowall, het Zweedse interieurontwerpbedrijf dat bekend staat om zijn op maat gemaakte fotobehang, behang en canvasprints, kondigt met trots aan dat het officieel de Japanse markt zal betreden. Japanse klanten kunnen vanaf nu de volledige collectie van Photowall in hun eigen taal bekijken en kopen op www.photowall.jp. Dit is een belangrijke stap in de wereldwijde groei van het bedrijf.

Photowall heeft inmiddels een sterke reputatie in Europa en Noord-Amerika, en hun komst naar Japan sluit volledig aan bij het streven van het merk om gepersonaliseerd interieurontwerp toegankelijk te maken voor een bredere internationale doelgroep. De lancering omvat een uitgebreide marketingcampagne, plaatselijke klantenservice en afgestemde logistiek om de klanten in Japan een perfecte ervaring te bieden.

“We vinden het geweldig om onze producten en ontwerpfilosofie naar Japan te brengen, een land dat onze waardering voor vakmanschap, esthetiek en individualiteit deelt,” vertelde een woordvoerder van het bedrijf. “Japan heeft een rijke designcultuur met wereldwijde invloed, dus het is voor ons een logische volgende stap. We kunnen niet wachten om te zien hoe onze collecties wanddecoratie in het hele land de inspiratie zullen vormen voor nieuwe creatieve ruimtes.”

Photowall is in 2006 in Zweden opgericht en biedt een enorm assortiment wanddecoraties, variërend van sublieme natuurtaferelen en minimalistische patronen tot exclusieve ontwerpen van topdesigners. Klanten kunnen ook hun eigen afbeeldingen uploaden om een uniek behang of print te maken, waardoor elk product heel persoonlijk wordt. Alle artikelen worden op bestelling gemaakt in Stockholm met milieuvriendelijke materialen en inkt op waterbasis voor een minimale impact op het milieu.

De Japanse klanten zullen profiteren van een volledig gelokaliseerde winkelervaring met de plaatselijke valuta, taal, klantenservice en geoptimaliseerde verzending. Verder biedt de website lokale designinspiratie en samenwerkingsverbanden met Japanse influencers, kunstenaars en interieurexperts.

De producten van Photowall zijn bijzonder geschikt voor de evoluerende interieurtrends in Japan, die in toenemende mate maatwerk, biophilic design en duurzame materialen omarmen. Japanse huiseigenaren en bedrijven kunnen nu hun muren omtoveren met ontwerpen die hun persoonlijkheid en waarden weerspiegelen, of ze nu een klein appartement in Tokio of een traditioneel huis in Kyoto inrichten.

De Japanse lancering bouwt voort op het sterke wereldwijde momentum van Photowall, dat nu klanten bedient in meer dan 25 internationale markten. Dankzij een groeiende reputatie op het gebied van kwaliteit, snelle productie en zeer personaliseerbare ontwerpopties, wint Photowall wereldwijd trouwe klanten. Dit geldt in het bijzonder voor de Verenigde Staten, waar de eigen webwinkel op www.photowall.com/us een sterke vraag kent in zowel het particuliere als het zakelijke segment.

