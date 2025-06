Photowall introduit le design mural scandinave au Japon

STOCKHOLM, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Photowall, le spécialiste suédois de la décoration d’intérieur réputé pour ses fresques murales personnalisées, papiers peints et impressions sur toile, se réjouit d’annoncer son entrée officielle sur le marché nippon. Désormais, les Japonais peuvent découvrir et acheter l’ensemble de la collection Photowall sur le site spécifiquement rédigé dans leur langue, à savoir www.photowall.jp, ce qui marque une étape de taille dans le développement international de la marque.

Forte d’une empreinte déjà bien marquée en Europe et en Amérique du Nord, Photowall renforce son engagement à rendre le design d’intérieur personnalisé accessible à un public international toujours plus large. En vue de garantir une expérience fluide aux consommateurs japonais, cette nouvelle étape s’adosse d’une campagne marketing complète, d’un service client local et d’une logistique adaptée.

« Nous sommes enchantés d’introduire nos produits et notre esprit design au Japon, un pays qui partage notre sens de l’artisanat, de l’esthétique et de l’individualité » a indiqué un porte-parole de l’entreprise. « Là-bas, la culture du design est riche et exerce son influence à l’échelle mondiale. Nous y installer nous semble ainsi tout à fait logique. Nous avons hâte d’observer la manière dont nos collections murales sauront inspirer de nouveaux espaces créatifs à travers le pays. » a-t-il ajouté.

Fondée en 2006 en Suède, Photowall propose une vaste galerie de décorations murales déclinant des scènes de nature saisissantes ou des motifs minimalistes, sans oublier des œuvres exclusives de designers internationaux. Les clients peuvent également télécharger leurs propres images et le convertir en papier peint, ou réaliser une impression exclusive, ce qui rend chaque produit résolument unique. Exclusivement fabriqués sur commande à Stockholm, tous les articles se composent de matériaux écologiques et d’encres à base d’eau, un critère garant d’un moindre impact environnemental.

Au Japon, ses clients bénéficieront d’une expérience d’achat entièrement adaptée à leur culture, à leur monnaie, à leur langue et pourront se reposer sur un service client dédié et une livraison optimisée. Le site proposera également des produits d’inspiration locale en matière de design, et entend conclure des partenariats avec des influenceurs, artistes et experts japonais en décoration d’intérieur.

Les produits Photowall répondent particulièrement bien aux tendances actuelles du design intérieur de l’Archipel, qui privilégient de plus en plus la personnalisation, le design biophilique et les matériaux durables. Qu’ils souhaitent décorer un petit appartement à Tokyo ou une maison traditionnelle à Kyoto, les particuliers comme les professionnels du pays peuvent désormais transformer leurs murs avec des créations qui correspondent à leur personnalité et leurs valeurs.

Ce lancement au Japon s’inscrit dans la dynamique d’évolution mondiale de Photowall, qui dessert désormais des clients sur plus de 25 marchés internationaux. À l’appui de sa réputation croissante en matière de qualité, de rapidité de production et d’options de design hautement personnalisables, Photowall séduit un nombre grandissant de clients fidèles à travers le monde, et notamment aux États-Unis, où sa boutique en ligne dédiée www.photowall.com/us enregistre une forte demande des acteurs du logement résidentiel et professionnel.

