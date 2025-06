UREVO choisit deux frères champions de ski comme ambassadeurs

AUSTIN, Texas, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO, marque internationale de sport et de bien-être, annonce la nomination des skieurs freestyle néo-zélandais Luca et Ben Harrington comme égéries de sa gamme de produits fitness intelligents, notamment des tapis de course et des appareils de massage intelligents. Ce partenariat met en avant l’importance de la récupération sportive, d’un mode de vie sain et de l’esprit de dépassement de soi.

L’excellence du freestyle : les frères Harrington

Athlètes de niveau olympique, les frères Harrington apportent de l’authenticité à la mission d’UREVO.

Né en 2001, Ben Harrington a participé aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, remporté la Coupe d’Amérique du Nord et s’est classé cinquième aux Championnats du monde de 2023.

Son frère, Luca Harrington (né en 2003), est spécialisé en slopestyle et en big air. Il a remporté le Globe de Cristal lors de la Coupe du Monde FIS de Big Air 2024-25 et est monté sur le podium aux X Games et aux Championnats du Monde.

Leurs entraînements exigeants et leurs besoins de récupération en font les ambassadeurs parfaits des solutions bien-être UREVO et reflètent la demande croissante d’outils de récupération intelligents et accessibles.

Tapis de course intelligent pour bureau CyberPad d’UREVO

Le tapis de course intelligent pour bureau CyberPad d’UREVOest pensé pour s’adapter aussi bien à la maison qu’aux bureaux professionnels. Équipé d’un double moteur sans balais, il offre une puissance maximale de 2,5 CV, tout en maintenant un faible niveau sonore de 45 dB. Pour un entraînement plus efficace, le CyberPad intègre la technologie MegaLift imitant un dénivelé jusqu’à 14 %.

Avec son profil fin de 16,3 cm (6,4 pouces), il s’adapte à la plupart des bureaux et réduit les interférences spatiales. Sa conception ouverte et sa surface de marche de 100 cm offrent une expérience de marche confortable tout en effectuant des tâches de bureau. De plus, le CyberPad se connecte à l’application UREVO, qui permet aux utilisateurs de suivre leurs entraînements en temps réel.

UREVO AI-Powered Wireless Recovery Massager (Masseur de récupération sans fil alimenté par l’IA d’UREVO)

Destiné aux athlètes professionnels et aux passionnés de fitness, le UREVO AI-Powered Wireless Recovery Massager offre un système thérapeutique plus performant, conçu pour reproduire des soins de physiothérapie. Cet appareil est doté d’une conception avancée de coussins d’air matriciels qui cible cinq zones de compression superposées pour améliorer la circulation sanguine et soulager les tensions musculaires profondes.

Grâce à six modes de massage, huit niveaux de pression (80-220 mmHg) et trois niveaux de chaleur plantaire, il permet une récupération intense après le sport.

Il s’intègre parfaitement à l’application UREVO qui utilise l’IA pour évaluer l’état des muscles des jambes et recommander des paramètres de récupération personnalisés. Les utilisateurs peuvent sélectionner des durées de massage comprises entre 10 et 35 minutes, en fonction de leur emploi du temps et de leurs besoins. Sa batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à 240 minutes d’autonomie sans fil et se recharge via USB-C.

Ensemble, ces appareils s’inscrivent dans une tendance plus large d’intégration des outils numériques aux pratiques de bien-être physique. Avec le soutien de Ben et Luca Harrington, UREVO entre dans une nouvelle ère de visibilité mondiale.

À propos d’UREVO

UREVO est un leader mondial de l’innovation dans les technologies de fitness connectées, engagé dans le développement de solutions intelligentes favorisant un mode de vie sain et actif. La marque souhaite offrir à ses utilisateurs des outils alliant intelligence numérique et biomécanique pour favoriser une récupération efficace et un bien-être au quotidien.

