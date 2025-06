UREVO kondigt skikampioenen en broers aan als merkambassadeurs

AUSTIN, Texas, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UREVO, een wereldwijd sport- en wellnessmerk, heeft aangekondigd dat de Nieuw-Zeelandse freestyleskiërs Luca Harrington en Ben Harrington hun nieuwe merkambassadeurs zijn voor het assortiment slimme fitnessproducten, waaronder slimme loopbanden en slimme massageapparaten. Deze samenwerking benadrukt het belang van herstel na sportprestaties, een gezonde levensstijl en de wil om jezelf uit te dagen.

Uitmuntend in freestyle: de gebroeders Harrington

De gebroeders Harrington, atleten op Olympisch niveau, voegen authenticiteit aan de missie van UREVO toe.

Ben Harrington, geboren in 2001, nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022, won de North America Cup en werd vijfde tijdens de Wereldkampioenschappen van 2023.

Zijn broer Luca Harrington, geboren in 2003, is gespecialiseerd in slopestyle en big air. Hij won de Crystal Globe in de FIS World Cup voor Big Air van 2024-25 en behaalde podiumplaatsen op de X Games en wereldkampioenschappen.

Door hun intensieve trainingen en de daarbijhorende behoefte aan herstel zijn zij de ideale ambassadeurs voor de wellnessoplossingen van UREVO, die de groeiende behoefte aan slimme, toegankelijke hulpmiddelen voor herstel weerspiegelen.

UREVO CyberPad slimme loopband voor op kantoor

De UREVO CyberPad slimme loopband voor op kantoor is ontworpen voor zowel thuis als op kantoor. Hij is uitgevoerd met een dubbel borstelloos motorsysteem en levert tot 2,5 pk vermogen, met een laag geluidsniveau van slechts 45 dB. Voor een efficiëntere training is de CyberPad voorzien van MegaLift-hellingtechnologie, wat hellingen tot 14% mogelijk maakt.

Het apparaat heeft een slank profiel van 16,3 cm (6,4 inch). Hierdoor is het geschikt voor de meeste bureaus en wordt de ruimtelijke impact geminimaliseerd. Het ontwerp met open voorkant en het loopvlak van 100 cm zorgen voor een comfortabele loopervaring bij het uitvoeren van bureauwerkzaamheden. De CyberPad maakt ook verbinding met de UREVO-app, zodat gebruikers hun trainingsgegevens in real time kunnen volgen.

UREVO AI-aangestuurd draadloos herstelmassageapparaat

Voor professionele atleten en fitnessliefhebbers vormt het UREVO AI-aangestuurd draadloos herstelmassageapparaat een robuuster therapiesysteem dat is ontworpen om behandelingen op fysiotherapieniveau na te bootsen. Dit apparaat heeft een geavanceerd Matrix Airbag-ontwerp dat zich richt op vijf overlappende compressiezones. Zo wordt de bloedsomloop verbeterd en spanning in de diepe spieren verlicht.

Met zes massagestanden, acht drukniveaus (80 - 220 mmHg) en drie plantaire warmtestanden werkt het massageapparaat synergetisch aan een ​​zeer intensief herstel na het sporten.

De Recovery Massager kan naadloos worden geïntegreerd met de UREVO-app en gebruikt AI om de spiertoestand van het been te beoordelen en persoonlijke herstelparameters aan te bevelen. Gebruikers kunnen kiezen uit een massageduur van 10 tot 35 minuten, afhankelijk van hun schema en behoefte. De accu van 5.000 mAh maakt tot 240 minuten draadloos gebruik mogelijk en kan worden opgeladen via USB-C.

Samen vertegenwoordigen deze apparaten een bredere trend in het integreren van digitale hulpmiddelen met fysieke wellnesstoepassingen. Met de steun van Ben en Luca Harrington gaat UREVO een nieuwe fase van wereldwijde zichtbaarheid in.

Over UREVO

UREVO is een wereldwijde innovator op het gebied van slimme fitnesstechnologie, met een focus op de ontwikkeling van intelligente wellnessoplossingen die een gezonde en actieve levensstijl ondersteunen. Het merk wil mensen hulpmiddelen bieden die digitale intelligentie combineren met biomechanische kennis, om een ​​efficiënt herstel en dagelijks welzijn te bevorderen.

