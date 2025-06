Öll bréf afhent kaupendum í hlutafjárútboði Alvotech

Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO-SDB) tilkynnti í dag að fyrirtækið afhent bréf til þátttakenda í lokuðu hlutafjárútboði sem fram fór þann 4. júní sl. Um 40 stofnanafjárfestar tóku þátt í útboðinu. Um 60% af heildareftirspurninni kom frá fjárfestum í Svíþjóð, Noregi og Bretlandi, um 30% frá sjóðum í Bandaríkjunum og um 10% frá Íslandi. Yfir 80% bréfanna voru keypt af fjárfestum sem eru nýir hluthafar í Alvotech.

„Það er okkur ánægja að þessi stóri hópur nýrra hluthafa, sem hafa mikla reynslu af fjárfestingu í heilbrigðisfyrirtækjum og líftækni, ákveði að taka þátt í þessari mögnuðu vegferð Alvotech. Við höfum styrkt og breikkað erlenda hluthafahópinn og getum búist við auknu floti í kauphöllinni í Stokkhólmi, en þegar eru 8,5 milljónir bréfa komnar á markaðinn í Svíþjóð,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech.

Öll bréfin sem úthlutað var hafa nú verið afhent fjárfestum í útboðinu, í heild 7,5 milljón hlutir í eigu dótturfélags Alvotech, Alvotech Manco ehf.

Um Alvotech

Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu svokallaðra líftæknilyfjahliðstæða fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknilyfjahliðstæða. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.

Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd. (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja-Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Mið-Austurlönd og Norður-Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA, Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

