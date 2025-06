Histórica orden ejecutiva acelera los planes de fabricación y posicionamiento en el mercado de ZenaDrone, subsidiaria de ZenaTech para drones comerciales y de defensa de doble uso

VANCOUVER, Columbia Británica, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), drones como un servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, anuncia hoy la agilización de los planes de fabricación y posicionamiento en el mercado de su filial ZenaDrone para drones comerciales y de defensa de doble uso, como resultado de la reciente orden ejecutiva de la Casa Blanca del 6 de junio "Liberando el dominio estadounidense de los drones". Esta directiva acelera las aprobaciones de la FAA, expande las operaciones de drones BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) y eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), y prioriza los drones de fabricación estadounidense, desbloqueando importantes oportunidades comerciales y militares para las empresas estadounidenses de drones en lo que la asociación de drones AUVSI calificó "un día histórico para la aviación avanzada".

La directiva respalda los drones de doble uso al promover una aprobación más rápida, la reforma de las exportaciones y la priorización en las adquisiciones gubernamentales, lo que ayuda a los fabricantes estadounidenses como ZenaDrone a vender tanto a agencias gubernamentales como a clientes del sector privado con una plataforma adaptable. La empresa ampliará su producción de doble uso para la serie ZenaDrone 1000 e IQ de drones multifunción de IA planificados para su planta de fabricación de Arizona para aprovechar la nueva directiva expansiva de política nacional de drones.

La orden ejecutiva también exige la priorización federal y el apoyo a la exportación de drones fabricados en Estados Unidos, que cumplen con la NDAA (Ley de Autorización de Defensa Nacional), protege las cadenas de suministro nacionales (a través de la Lista de Entidades Extranjeras Cubiertas) y garantiza que el Departamento de Defensa pueda adquirir fácilmente drones estadounidenses de alto rendimiento, abriendo mercados comerciales y militares mientras salvaguarda la seguridad nacional.

"Esta estrategia nacional para expandir y asegurar el liderazgo estadounidense de drones aprovecha nuestros años de trabajo de desarrollo de drones y despeja un camino más rápido hacia los mercados comerciales y de defensa al reducir la burocracia", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esto nos da la confianza para acelerar nuestros planes de fabricación y comercialización en Arizona para satisfacer la creciente demanda de drones que esto estimulará en casa y con socios aliados".

La orden ejecutiva incluye varios mandatos clave para ayudar a las empresas de drones:

Aprobaciones aceleradas de la FAA para las operaciones Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) y eVTOL, acelerando el despliegue comercial.

Proceso de exención y certificación asistido por IA para reducir los retrasos regulatorios y aumentar el acceso al espacio aéreo de los EE. UU.

Priorización federal de drones de fabricación estadounidense que cumplen con la NDAA en estrategias de adquisición y exportación, expansión de la defensa y ventas aliadas.

Protección de la cadena de suministro a través de restricciones a los componentes de drones extranjeros (especialmente chinos) y apoyo a la fabricación nacional.

Ampliación del acceso a investigación y desarrollo (I + D) y pruebas a través de sitios de prueba nacionales de UAS (sistemas aéreos no tripulados) y programas piloto respaldados por el gobierno para la innovación comercial y de defensa.



Como parte de la directiva, el gobierno ampliará y apoyará el programa Blue UAS, una lista de drones confiables, seguros y compatibles con la NDAA aprobados para uso federal y de agencias de defensa administrados por el Departamento de Defensa. ZenaDrone se está preparando activamente para la certificación Green UAS, el punto de referencia de la industria de drones para la ciberseguridad y la integridad de la cadena de suministro, considerado un trampolín hacia la certificación Blue UAS que la compañía pretende lograr a continuación.

Los drones de la empresa incluyen el ZenaDrone 1000, una solución aérea autónoma de grado militar, diseñada para flexibilidad de múltiples misiones, que presenta un diseño patentado de alas plegables, capacidad de carga útil de 40 kg y una hora de tiempo de vuelo. Su inteligencia artificial integrada (IA), imágenes térmicas, LiDAR y sensores multiespectrales permiten ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) en tiempo real, patrulla fronteriza y vigilancia de base con una participación mínima del operador. El cono modular permite el intercambio rápido de cargas útiles específicas de la misión, como cámaras y sensores HD, lo que lo hace ideal para el reabastecimiento táctico, SAR (búsqueda y rescate), inspección de infraestructura y operaciones en entornos restringidos de alto riesgo. Robusto, impulsado por IA y de implementación rápida, el ZenaDrone 1000 mejora la concienciación situacional y el alcance operativo de las fuerzas de defensa.

El ZenaDrone IQ Nano y el IQ Square son soluciones de drones compactas y de alto rendimiento diseñadas para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), seguridad interior e inspección táctica en entornos militares complejos. El IQ Nano, se destaca en entornos con acceso GPS negado, como almacenes militares o infraestructura confinada, ofreciendo evasión de obstáculos y maniobrabilidad precisa. El IQ Square, con mayor tiempo de vuelo y opciones de carga útil, soporte ISR, monitoreo QBRN y patrullas perimetrales. Ligeros y listos para el campo, ambos drones ofrecen un rápido conocimiento de la situación para despliegues de misión crítica.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y levantamiento topográfico para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gobierno e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando un modelo de negocio DaaS y una red global de socios.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de interior y exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

