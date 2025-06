Gracy Chen, PDG de Bitget, figure parmi les 50 femmes les plus influentes du Web3 et de l’IA dans le classement de CoinDesk

VICTORIA, Seychelles, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, est ravie d’annoncer que Gracy Chen, PDG de Bitget, figure parmi les 50 femmes les plus influentes du Web3 et de l’IA dans le classement 2025 de CoinDesk. Cette distinction prestigieuse récompense les leaders influents qui façonnent l’avenir de la finance et des technologies numériques. Ce classement annuel recense les leaders de la blockchain, des cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle qui font progresser l’innovation et l’inclusion dans les secteurs technologiques émergents.

Parmi les dix premières femmes du classement, Chen apparaît aux côtés de sommités du secteur telles que Daniela Amodei d’Anthropic, Anima Anandkumar de Caltech, Teana Baker‑Taylor de Venice.ai, Regina Barzilay du MIT, Betsabe Botaitis d’Hedera, Stéphanie Cabossioras de la Société Générale, Eowyn Chen de Trust Wallet, Samara Cohen de BlackRock, Emilie Choi de Coinbase et Delphine Forma de Solidus Labs, ainsi que quarante autres femmes d’exception.

Élaborée selon un processus rigoureux et inclusif, cette liste a été établie par l’équipe éditoriale de CoinDesk en consultation avec un panel diversifié de femmes dirigeantes issues d’organisations telles que Google, Spotify et l’Association of Women in Crypto. Plus de 300 nominations du monde entier ont été évaluées, et les finalistes ont été sélectionnées en raison de leur force d’innovation, de leur influence et de leur contribution à l’avenir du Web3 et de l’IA.

Chen se distingue non seulement comme la seule femme PDG parmi les 10 premières plateformes d’échange de cryptomonnaies mondiales, mais aussi en tant que moteur de la croissance mondiale de Bitget. Depuis sa prise de fonction au poste de PDG en mai 2024, elle a impulsé à la plateforme une phase de croissance accélérée. C’est en effet sous sa direction que Bitget a fait passer sa base d’utilisateurs de 20 millions de personnes à plus de 120 millions dans le monde, la plaçant ainsi parmi les trois premières plateformes d’échange mondiales en termes de volume de transactions.

Son mandat a été marqué par une évolution stratégique qui a permis d’élargir l’offre de Bitget bien au-delà des produits dérivés. Aujourd’hui, la plateforme offre des capacités de pointe en matière de trading au comptant, un écosystème Launchpad et Launchpool florissant, un système de copy trading basé sur l’IA, des outils de gestion d’actifs ainsi qu’un portefeuille auto-dépositaire largement adopté via Bitget Wallet. Chen joue également un rôle actif dans le développement des relations institutionnelles et la conclusion de partenariats à fort impact qui n’ont de cesse de renforcer la présence de Bitget sur les marchés clés.

Au-delà du développement de nouveaux produits et activités, Chen a fait de la responsabilité sociale un pilier important de son programme de direction chez Bitget. Elle dirige notamment Blockchain4Her (B4H), une initiative dotée d’un budget de 10 millions de dollars qui a été lancée dans le but de promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur de la blockchain. Cette initiative vise à soutenir les créatrices, développeuses et entrepreneures par le biais de l’éducation, du financement, du mentorat et de l’accès à l’écosystème mondial du Web3. En tant que déléguée à la conférence CSW (Commission de la condition de la femme) d’ONU Femmes, Chen apporte également des perspectives critiques du Web3 aux discussions mondiales sur l’égalité des sexes et la technologie. Elle cumule plus de dix années d’expérience dans les domaines de l’investissement, de l’entrepreneuriat et du leadership technologique.

L’inclusion par CoinDesk de Gracy Chen dans le Top 50 des femmes les plus influentes du Web3 et de l’IA témoigne des prouesses qu’elle a accomplies afin de transformer Bitget en une plateforme Web3 multidimensionnelle, ainsi que de son influence croissante dans la construction d’un avenir plus inclusif pour l’industrie des cryptomonnaies.

