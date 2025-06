A CEO da Bitget, Gracy Chen, é destaque entre as 50 principais mulheres na Web3 e IA da CoinDesk

VICTORIA, Seychelles, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, tem o prazer de anunciar que Gracy Chen, CEO da Bitget, foi destaque na lista de 2025 da CoinDesk das 50 principais mulheres em Web3 e IA, um reconhecimento estimado que celebra líderes influentes que moldam o futuro das finanças e da tecnologia digital. A lista anual reúne líderes em blockchain, criptomoedas e inteligência artificial que estão promovendo a inovação e a inclusão em setores de tecnologia emergentes.

Entre as dez principais homenageadas, Chen está ao lado de personalidades do setor, como Daniela Amodei da Anthropic, Anima Anandkumar da Caltech, Teana Baker‑Taylor da Venice.ai, Regina Barzilay do MIT, Betsabe Botaitis da Hedera, Stéphanie Cabossioras da Société Générale, Eowyn Chen da Trust Wallet, Samara Cohen da BlackRock, Emilie Choi da Coinbase e Delphine Forma da Solidus Labs, em conjunto com outras quarenta mulheres excepcionais.

Compilada por meio de um processo rigoroso e inclusivo, a lista foi selecionada pela equipe editorial da CoinDesk em consulta com um painel diversificado de mulheres líderes de organizações como Google, Spotify e a Association of Women in Crypto. Mais de 300 indicações de todo o mundo foram avaliadas, e os finalistas foram escolhidos por sua inovação, influência e relevância na construção do próximo capítulo da Web3 e da IA.

Chen se destaca não apenas como a única CEO mulher entre as 10 principais corretoras de criptomoedas globais, mas também como a líder por trás do crescimento global da Bitget. Desde que assumiu o cargo de CEO em maio de 2024, ela conduziu a plataforma por uma fase de crescimento acelerado. Sob sua liderança, a Bitget aumentou sua base de usuários de 20 milhões para mais de 120 milhões de usuários em todo o mundo, posicionando-se firmemente entre as três maiores corretoras em volume de negociação no mundo.

Seu mandato foi marcado por uma mudança estratégica que ampliou as ofertas da Bitget muito além dos derivativos. Hoje, a plataforma apresenta recursos de classe mundial em negociação à vista, um próspero ecossistema Launchpad e Launchpool, copy trading com tecnologia de IA, ferramentas de gerenciamento de ativos e uma carteira de autocustódia amplamente adotada pela Bitget Wallet. Chen também desempenha um papel ativo na expansão das relações institucionais e na garantia de parcerias de alto impacto que aprofundam a presença da Bitget nos principais mercados.

Além do desenvolvimento de produtos e negócios, Chen fez da responsabilidade social um pilar fundamental de sua agenda de liderança na Bitget. Ela lidera uma iniciativa de US$ 10 milhões Blockchain4Her (B4H), que foi iniciada para abordar a equidade de gênero no setor de blockchain. A iniciativa se concentra no apoio a mulheres construtoras, desenvolvedoras e empreendedoras por meio de educação, financiamento, orientação e acesso ao ecossistema global da Web3. Como delegada da conferência CSW da UN Women, Chen também traz perspectivas críticas da Web3 para discussões globais sobre gênero e tecnologia. Sua formação abrange mais de uma década de experiência em investimentos, empreendedorismo e liderança em tecnologia.

A inclusão de Gracy Chen nas 50 principais mulheres na Web3 e IA da CoinDesk reflete suas realizações na transformação da Bitget em uma plataforma Web3 multidimensional e sua crescente influência na construção de um futuro mais inclusivo para o setor de criptomoedas.

Sobre a Bitget

