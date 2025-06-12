Bitget 行政總裁 Gracy Chen 入選 CoinDesk 評選的 Web3 與 AI 領域 50 位傑出女性

維多利亞，塞舌爾, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的加密貨幣交易所及 Web3 企業 Bitget 欣然宣佈，其行政總裁 Gracy Chen 入選 CoinDesk 評選的 2025 年 Web3 與 AI 領域 50 位傑出女性榜單。這個榮譽備受推崇，旨在表彰塑造數碼金融與技術未來而具有影響力的領導者。 該年度榜單匯聚了區塊鏈、加密貨幣和人工智能領域推動新興科技創新與包容發展的領導者。

在十位頂尖獲獎者中，Chen 與眾多行業領軍人物並肩上榜，包括 Anthropic 的 Daniela Amodei、加州理工學院的 Anima Anandkumar、Venice.ai 的 Teana Baker‑Taylor、麻省理工學院的 Regina Barzilay、Hedera 的 Betsabe Botaitis、法國興業銀行的 Stéphanie Cabossioras、Trust Wallet 的 Eowyn Chen、BlackRock 的 Samara Cohen、Coinbase 的 Emilie Choi，以及 Solidus Labs 的 Delphine Forma，以及其他四十位傑出女性。

該榜單經過嚴格而包容的評選流程，由 CoinDesk 編輯團隊與來自 Google、Spotify 及加密貨幣女性協會等組織的多元化女性領袖顧問團共同評審。 全球超過 300 份提名經過評估，最終入選者均因其在創新力、影響力以及對塑造 Web3 與 AI 未來發展的貢獻而獲此殊榮。

Chen 脫穎而出，不僅是全球十大加密貨幣交易所中唯一的女性行政總裁，更是推動 Bitget 全球增長的領導者。 自 2024 年 5 月接任行政總裁以來，她引領該平台經歷了加速增長階段。 在她的領導下，Bitget 的全球用戶基數從 2000 萬增長到超過 1.2 億，交易量穩居全球三大交易所之列。

在她的任期內，Bitget 透過策略轉型大幅擴展了業務範圍，不再局限於衍生品交易。 如今，該平台在現貨交易、蓬勃發展的 Launchpad 和 Launchpool 生態系統、AI 驅動的跟單交易、資產管理工具以及廣受歡迎的自託管錢包 Bitget Wallet 等方面均具備世界級能力。 Chen 還積極拓展機構合作關係，達成具有深遠影響的合作伙伴關係，進一步深化 Bitget 在關鍵市場的佈局。

在產品和業務發展之外，Chen 將社會責任作為其在 Bitget 領導議程的重要支柱。 她牽頭開展了 1000 萬美元的 Blockchain4Her (B4H) 計劃，該計劃旨在解決區塊鏈行業的性別平等問題。 該計劃專注於透過教育、資金支持、導師指導以及接入全球 Web3 生態系統，為女性建設者、開發者和創業者提供支援。 作為聯合國婦女地位委員會會議的代表，Chen 還將關鍵的 Web3 視角引入全球性別與技術討論中。 她擁有超過十年的投資、創業和科技領導經驗。

Gracy Chen 入選 CoinDesk 評選的 Web3 與 AI 領域 50 位傑出女性榜單，彰顯了她在將 Bitget 拓展為多維 Web3 平台方面的成就，以及她在塑造加密貨幣行業更具包容性未來中日益增長的影響力。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet，此前名為 BitKeep，是一款領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該錢包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接接入 20,000 多個 DApp，在單一平台內集成了高級兌換功能與市場洞察工具。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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