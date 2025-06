El fondo de protección de Bitget aumenta más del 140 % desde su creación y alcanza un máximo histórico de 725 millones de dólares

VICTORIA, Seychelles, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, publicó un informe de mayo de 2025 para su fondo de seguridad de usuarios llamado Protection Fund, que alcanzó una nueva valoración máxima de 725,1 millones de dólares en mayo, lo que marca su nivel más alto desde su creación. El fondo, diseñado para salvaguardar los activos de los usuarios en condiciones extremas del mercado, mostró un crecimiento constante durante todo el mes, con una valoración mensual promedio de 673,5 millones de dólares.

El fondo se lanzó originalmente con una reserva de 300 millones de dólares, y ha crecido más del 140 %, en línea con la apreciación de las tenencias de BTC y el enfoque estratégico de Bitget en el seguro de mercado. El valor del fondo fluctúa de acuerdo con el precio del Bitcoin, y el rendimiento de mayo se vio impulsado por las operaciones de BTC que estuvieron por encima de los 110.000 dólares en múltiples ocasiones.

Gráfica de la valoración del Fondo de Protección de Bitget en mayo de 2025

Este nivel de reserva de capital posiciona a Bitget entre las principales bolsas a nivel mundial en términos de seguridad de activos de usuario a través de mecanismos de protección en cadena.

A medida que la volatilidad continúa definiendo el entorno criptográfico más amplio, el aumento en la valoración de los fondos sirve como una señal clave de resiliencia. El aumento muestra la eficacia de mantener reservas en BTC y la confianza en los fundamentos a largo plazo del activo.

Bitget continúa revelando públicamente instantáneas periódicas de la billetera del Fondo de Protección para mantener la transparencia. La reserva permanece intacta y sin apalancamiento, lo que les ofrece a los usuarios un nivel de tranquilidad ante incidentes como brechas la plataforma, congelamiento de activos o eventos imprevistos que afecten la integridad comercial.

Presentado en 2022 con una asignación inicial de 300 millones de dólares, el Fondo de Protección ha duplicado con creces su tamaño, impulsado por el crecimiento constante de la plataforma de Bitget y una gestión financiera inteligente. El marco de seguridad de Bitget se basa en un enfoque integral de múltiples niveles que va mucho más allá de su Fondo de Protección multimillonario y más del 100 % de Prueba de Reservas.

Con auditorías mensuales de Merkle Tree que verifican el respaldo total de los activos y la certificación ISO 27001:2022 que garantiza los mejores protocolos de su clase, la plataforma integra la encriptación SSL y un sistema avanzado de control de riesgos que monitorea activamente las actividades sospechosas. La combinación de normas rigurosas y protección en tiempo real ha permitido a Bitget no sufrir fallos de seguridad desde 2018, contribuyendo a su calificación de seguridad AAA y ayudando a reforzar la confianza de los usuarios para convertirse en un referente de transparencia en todo el sector.

A medida que la atención institucional y minorista se intensifica en la gestión de riesgos, el aumento del Fondo de Protección de Bitget es una parte integral de la fortaleza de la plataforma.

Para obtener más información y actualizaciones mensuales sobre el Fondo de Protección, acceda aquí.

