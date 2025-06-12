Bitget 保障基金自成立以來飆升逾 140%，以 7.25 億美元創歷史新高

維多利亞，塞舌爾, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了有關其用戶安全基金 (稱為保障基金) 的 2025 年 5 月報告，該基金的估值在 5 月再創新高，達到 7.251 億美元，是成立以來的峰值。 該基金用於在極端市場環境中保護用戶資產，整月穩定增長，月平均估值為 6.735 億美元。

該基金最初面世之際有 3 億美元儲備金，增長幅度現已超過 140%，這與 BTC 持有量增值以及 Bitget 注重市場保險的策略重點保持一致。 基金的價值隨著比特幣的價格而波動，5 月的表現因 BTC 交易價格多次突破 11 萬美元而得到提振。

2025 年 5 月 Bitget 保障基金估值圖

有賴於這種水平的資本儲備，Bitget 得以透過鏈上保護機制，在用戶資產安全方面躋身全球頂級交易所之列。

隨著加密貨幣大環境面臨持續波動的市況，基金升值成為適應力的關鍵訊號。 此增長表明，持有 BTC 儲備的有效性以及業界對該資產的長期基本面充滿信心。

Bitget 持續定期向公眾披露保障基金錢包的最新情況，以保持透明度。 儲備金保持不變且不會被挪用，為用戶提供額外保障，防範平台違規、資產凍結或影響交易誠信的不可預見事件等情況發生。

保障基金於 2022 年啟動，初始配置金額為 3 億美元，在 Bitget 平台穩步發展和智能財務管理的推動下，其規模已增長一倍以上。 Bitget 的安全體系以多層次的全面策略為基礎，遠遠不止其價值為數億美元的保障基金和超過 100% 的儲備證明。

該平台每月進行 Merkle Tree 審計，驗證全部資產儲備，並通過 ISO 27001:2022 認證，維持領先業界的規程，而且整合 SSL 加密和先進的風險控制系統，這種系統可以主動監控可疑活動。 有賴於嚴格標準和即時保護，Bitget 自 2018 年以來一直沒有出現任何漏洞，而且因此獲得 AAA 安全評級，有助增強用戶信心，堪稱整個行業在透明度方面的基準。

隨著機構和散戶日漸關注風險管理，Bitget 保障基金規模不斷擴大，是平台實力的重要組成部分。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet，此前名為 BitKeep，是一款領先的非託管加密貨幣銀包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 該銀包提供多鏈交易、質押、支付功能，並可直接接入 20,000 多個 DApp，在單一平台內集成了高級兌換功能與市場洞察工具。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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