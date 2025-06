Cegedim Business Services renforce son expertise en Intelligence Artificielle avec un plan ambitieux en trois étapes

Une stratégie tournée vers l’avenir avec une équipe en croissance pour développer des solutions innovantes et sécurisées

Boulogne-Billancourt, France, le 12 juin 2025 - Cegedim Business Services, filiale du Groupe Cegedim et spécialiste des solutions digitales pour les fonctions finance, achats, ventes et RH, annonce un plan stratégique ambitieux visant à accélérer l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) au cœur de ses solutions et services. Déployé sur trois ans, ce plan marque une nouvelle étape dans l’engagement de Cegedim Business Services à accompagner ses clients dans leur transformation digitale.

Une expertise scientifique et industrielle renforcée

Depuis 7 ans, Cegedim Business Services a constitué une équipe transverse experte spécialisée dans l’innovation et les projets IA. Composée de docteurs et d’ingénieurs, cette cellule permet de répondre aux défis technologiques de demain et d’apporter des solutions concrètes pour ses clients. Grâce à un partenariat stratégique avec le laboratoire LISTIC de l’Université Savoie Mont-Blanc, Cegedim Business Services accueille désormais des doctorants spécialisés en IA, illustrant son engagement en faveur de la recherche scientifique et du développement de compétences pointues dans ce domaine.

Un plan en trois étapes pour une IA toujours plus performante

D’ici fin 2025, Cegedim Business Services intégrera l’IA comme assistant intelligent au sein de ses outils métiers. Cet assistant proposera des conseils opérationnels et des réponses aux utilisateurs pour les guider dans leurs tâches quotidiennes.

En 2026, l’IA deviendra plus puissante et pourra accéder aux données métier des utilisateurs afin de les accompagner dans leurs processus complexes.

Enfin, début 2027, l’IA analysera des données de manière autonome pour fournir des recommandations stratégiques et des analyses avancées.





Une IA souveraine et sécurisée : gage de confiance sur un marché concurrentiel

Cegedim Business Services se distingue sur le marché grâce à son IA souveraine, hébergée en France, dans les propres data centers du Groupe Cegedim certifiés ISO 27001 notamment. Cette infrastructure lui permet d’assurer un haut niveau de sécurité et une maîtrise des données sensibles, répondant aux réglementations françaises et européennes les plus exigeantes.

« Nous avons fait le choix d’une approche structurée et progressive de l’IA, afin de garantir à nos clients des solutions performantes et sécurisées. Cegedim se positionne résolument comme un acteur visionnaire et engagé dans le développement d’une IA éthique et maîtrisée », déclare Jacques-Olivier Demay, Directeur de l’Innovation chez Cegedim Business Services

Une IA performante déjà présente dans les solutions

Solution de planification intelligente sous contrainte, Cosytec de Cegedim Business Services permet par exemple d’optimiser et de planifier aussi bien les ressources humaines que matérielles. Elle offre une expérience sur mesure pour la planification du personnel et des moyens techniques dans des situations complexes (audiovisuel, transport, industrie, services d’urgence, etc.), en intégrant toutes les contraintes légales, organisationnelles et opérationnelles propres à chaque organisation.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats, ventes et RH.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

