La meilleure option minière légale en 2025: AIXA MINer est enregistré auprès du département du Trésor du Financial Central Enforcement Network (FinCen) pour mener des activités MSB dès maintenant.

Paris, France, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la demande croissante du marché, AIXA Miner a lancé une nouvelle génération de système de cloud mining d'intelligence artificielle, visant à devenir une plate-forme de cloud mining Bitcoin hautement reconnue en 2025.

Le système intègre une allocation intelligente de la puissance de hachage pilotée par l'IA, des sites miniers alimentés par des énergies renouvelables et des directives d'exploitation de conformité internationale, permettant aux utilisateurs d'obtenir facilement un revenu passif chaque jour sans avoir à maîtriser des connaissances techniques professionnelles.

AIXA Miner établit une nouvelle référence mondiale pour le cloud mining légal : intégration approfondie du cadre de conformité et de la technologie de l'IA

AIXA Miner a été fondée aux États-Unis en 2020 et a obtenu la certification du Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) dès sa création. Depuis sa création, elle s'est toujours engagée à créer un système de services plus pratique et plus écologique pour les utilisateurs du monde entier, et a continué d'investir et d'explorer le développement du secteur.

Pour démarrer une expérience de cloud mining facile avec AIXA Miner, suivez simplement ces étapes :

1. Connectez-vous au site officiel www.aixaminer.com , terminez le processus d'inscription et créez un compte dédié.

2. Aucune candidature n'est requise, inscrivez-vous simplement et obtenez un contrat d'essai gratuit de cloud mining d'une valeur de 20 $ pour démarrer immédiatement votre parcours de minage DOGE ou BTC.

3. Choisissez un plan minier flexible en fonction de vos besoins personnels, avec une variété d'options allant de 1 jour à 30 jours.

4. Prend en charge le paiement dans une variété de crypto-monnaies courantes telles que USDT, BTC, DOGE, ETH, etc., et vous pouvez commencer l'exploitation minière immédiatement après le paiement réussi.

5. Le revenu est réglé automatiquement quotidiennement et vous pouvez choisir de retirer le revenu à tout moment ou de le réinvestir pour obtenir un rendement plus élevé.

6. Invitez des amis à rejoindre AIXA Miner et partagez le plaisir de l'exploitation minière . Après la participation de vos amis, vous bénéficierez d'une récompense de commission à trois niveaux de 5%-2%-1%, avec une part maximale de 5%, pour atteindre un revenu à domicile.

7. Participez à l'événement VIP exclusif lancé par AIXA Miner. Investissez 8 000 $ pour commencer à miner et recevez 88 $ supplémentaires en généreuses récompenses.

L'interface utilisateur soigneusement conçue d'AIXA Miner offre une excellente expérience utilisateur, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Simple et intuitive, elle vous permet de consulter vos gains et l'état de votre contrat à tout moment, et de bénéficier d'un suivi et d'une gestion ininterrompus 24h/24 et 7j/7.

AIXA Miner propose différentes options de contrat pour vous aider à trouver celle qui répond le mieux à vos besoins et simplifie votre expérience d'exploitation.

Pourquoi AIXA Miner peut-il devenir un leader du cloud mining en 2025 ? Les avantages suivants vous éclairent :

1. Modèle d’exploitation conforme :Respectez strictement les lois et réglementations réglementaires financières des États-Unis et de la région Asie-Pacifique, opérez avec une licence et protégez les droits et les intérêts des utilisateurs ainsi que la sécurité des fonds.

2. Optimisation intelligente de la puissance de calcul :s'appuyer sur la technologie de l'IA pour analyser le marché en temps réel, allouer dynamiquement la puissance de calcul de hachage et extraire avec précision les crypto-monnaies avec des rendements plus élevés.

3. Zéro matériel et zéro charge :pas besoin d'acheter des machines minières coûteuses, pas besoin de s'inquiéter de la maintenance de l'équipement, fonctionnement complet du cloud, sans souci et économie de main-d'œuvre.

4. Nouvelle norme pour l’exploitation minière verte :Ses mines adoptent pleinement les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne, en tenant compte à la fois des revenus et de la protection de l’environnement, et en pratiquant le développement durable.

5. Expérience de retrait extrêmement rapide :vous pouvez demander un retrait avec un minimum de 100 USD, et le système de traitement efficace garantit que les fonds sont reçus dans les 5 minutes et que les revenus sont rapidement empochés.

6. Sélection d'actifs multiples :prend en charge les crypto-monnaies courantes telles que BTC, DOGE, ETH, USDT, etc., avec des méthodes de paiement et de retrait flexibles et diversifiées.

7. Escorte de service intime :L'équipe de service client professionnelle est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prend en charge la communication multilingue et répond et résout divers problèmes des utilisateurs en temps opportun.

Conclusion sur AIXA Miner : le seul choix pour obtenir des revenus cryptographiques passifs sûrs et stables en 2025

À l'heure où la popularité de la finance décentralisée (DeFi) diminue et où la volatilité des marchés financiers traditionnels s'intensifie, le modèle de minage de crypto-monnaies basé sur le cloud d'AIXA Miner est devenu un chemin idéal pour obtenir des revenus d'actifs numériques avec ses avantages de stabilité, de sécurité et de seuil matériel nul.

Que vous soyez un novice dans le domaine de la cryptographie ou un expert en investissement chevronné, AIXA Miner peut vous aider à créer un canal de revenu passif stable et à réaliser une appréciation de votre richesse en toute sérénité.

Visite www.aixaminer.com pour vous inscrire maintenant, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 20 $ et découvrir le service de cloud mining Bitcoin avec un grand potentiel de profit en 2025.

Avertissement : Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de procéder à une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.