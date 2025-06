L’édition canadienne de la Coupe du monde établira-t-elle une norme « zéro déchet », ou laisser un héritage de déchets ?

TORONTO, territoire traditionnel non cédé des peuples Mississauga du Crédit, Anishnaabeg, Chippewa, Haudenosaunee et Wendat, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un an, des millions de partisans participeront aux activités au BMO Field de Toronto et à la BC Place de Vancouver, alors que le Canada co-accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 26TM. Ce qu’ils laisseront derrière eux pourrait être tout aussi monumental : un héritage de déchets... ou une révolution dans le domaine du sport durable.

Oceana Canada a lancé la campagne #ReuseForTheWin, qui exhorte les exploitants de stades à Toronto et Vancouver à éliminer les gobelets à usage unique pour la bière, les boissons gazeuses et le café pendant la Coupe du monde. L'exploitant du stade de Toronto est Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (BMO Field) et celui de Vancouver, BC Pavilion Corporation (BC Place, qui gère déjà un programme de gobelets réutilisables dans certaines sections et envisage son expansion). La solution est simple : remplacer les gobelets à usage unique destinés à la poubelle par des gobelets qui seront récupérés, nettoyés et réutilisés pour le prochain match, créant ainsi une norme zéro déchet dans le sport mondial.

« Chaque match de la Coupe du monde pourrait générer plus de 100 000 produits à usage unique, rien qu’en boissons », a déclaré Anthony Merante, Spécialiste de campagne senior sur les plastiques chez Oceana Canada. « Nous n’avons qu’une seule chance de bien faire les choses. Si les stades passent à la réutilisation, le Canada pourrait laisser un héritage de leadership en matière de développement durable, et non une traînée de déchets. »

Le problème : les déchets à usage unique sur la scène mondiale

Les gouvernements investissent près d’un milliard de dollars pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 26TM à Toronto et à Vancouver. À moins que les principaux sites n’arrêtent d’utiliser des articles à usage unique, des millions de gobelets, de cabarets, de bouteilles et d’emballages pourraient finir dans des sites d’enfouissement et des incinérateurs, ou polluer les cours d’eau.

Ce n’est pas seulement un problème de déchets – c’est une véritable crise océanique. Les grands stades sportifs du Canada servent systématiquement des articles à usage unique, dont plusieurs sont faits ou recouverts de plastique. Au Canada, la moitié des déchets de plastique proviennent de produits à usage unique, comme ceux utilisés dans les stades. Or, seulement 8 % des déchets de plastique sont recyclés, et plus de 90 % finissent à l’enfouissement, à l’incinération ou directement dans les lacs, les rivières et les océans.

Les Canadiens veulent une meilleure solution. Un sondage mené par Abacus Data pour Oceana Canada révèle que 88 % des Canadiens choisiraient l’option réutilisable plutôt qu’un produit à usage unique si elle était disponible.

À l’heure actuelle, les spectateurs du BMO Field et de la BC Place n’ont pas le choix. Il est temps de mettre fin à l’usage unique. #ReuseForTheWin

La solution : la réutilisation est une solution gagnante pour tous

Si le BMO Field et la BC Place passent aux produits réutilisables, jusqu’à 2,3 millions d’articles à usage unique pourraient être évités pendant le championnat.

La réutilisation crée des emplois verts locaux dans les domaines de la collecte, du nettoyage et de la livraison, tout en réduisant les coûts de gestion liés au gaspillage.

Les amateurs peuvent profiter d’une expérience sans culpabilité et sans gaspillage à chaque partie.

Toronto et Vancouver peuvent créer un héritage en matière de développement durable pour leurs stades et leurs villes.



Chaque année, plus de 7,8 milliards de dollars de plastique sont perdus dans les sites d’enfouissement au Canada. Les produits réutilisables représentent un investissement à long terme, éliminant le besoin de racheter des produits qui deviennent des déchets après une seule utilisation. La réutilisation n’est pas seulement bonne pour l’environnement, elle est aussi bénéfique pour l’économie.

Un appel à l’action : une année pour faire ce qu’il faut

Il faut agir dès maintenant. Oceana Canada exhorte :

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (BMO Field) et British Columbia Pavillion Corporation (BC Place) à renoncer à l’usage unique et privilégier les produits réutilisables avant la Coupe du Monde de la FIFA 26 TM .

. Toronto et Vancouver à adopter des règlements municipaux sur la réutilisation avant la Coupe du Monde de la FIFA 26 ™ , en exigeant que les stades, restaurants, festivals et autres grands lieux publics proposent des services de restauration avec des contenants rechargeables et réutilisables. (Lisez et signez la pétition au oceana.ca/ReuseForTheWin.)

, en exigeant que les stades, restaurants, festivals et autres grands lieux publics proposent des services de restauration avec des contenants rechargeables et réutilisables. (Lisez et signez la pétition au oceana.ca/ReuseForTheWin.) Coca-Cola, le plus grand commanditaire de la Coupe du monde, à investir dans la transition grâce à ses droits sur les boissons.



« L’organisation de la Coupe du monde laissera une empreinte sur nos villes. Faisons en sorte que ce soit une empreinte durable, et non pas un gâchis », a déclaré M. Merante. « Partout dans le monde, des stades ont déjà pris des mesures pour passer à la réutilisation et ont connu du succès. C’est maintenant au tour de Maple Leaf Sports & Entertainment et de la British Columbia Pavillion Corporation de prendre les devants. »

Les recommandations d'Oceana Canada font suite à un atelier réunissant des exploitants de stades, des experts en politiques, des fournisseurs de services de réutilisation et des représentants gouvernementaux provenant de partout au Canada et aux États-Unis afin d'explorer des approches pratiques pour atteindre le zéro déchet dans le sport.

Visitez oceana.ca/ReuseForTheWin pour en savoir plus et signer la pétition demandant une Coupe du monde sans déchet.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus au www.oceana.ca.