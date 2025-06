Spring Bio Solution lance NCE Grid pour décoder les dépôts Para IV et les opportunités de premier déposant

SOMERSET, New Jersey, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spring Bio Solution, l’un des leaders mondiaux de l’approvisionnement en comparateurs et en matériel pour essais cliniques, a lancé NCE Grid, une plateforme d’informations NCE-1 gratuite. Conçue pour décoder, centraliser et visualiser les opportunités Para IV et NCE-1 en temps réel, cette plateforme est la première du genre.

Jusqu’à présent, le suivi des expirations d’exclusivité des NCE et des dépôts Paragraph IV était un processus fragmenté, manuel et fastidieux, dépourvu de solution centralisée. Les mises à jour réglementaires sont dispersées sur différents portails, les informations sont enfouies dans des bases de données cloisonnées et les échéanciers sont suivis à l’aide de feuilles de calcul. Résultat ? Des angles morts concurrentiels, une R&D désalignée et une course perdue d’avance.

Pour les entreprises pharmaceutiques génériques qui souhaitent être les premières à déposer leur dossier, les lacunes en matière d’information, la dispersion des données et le non-respect des délais peuvent entraîner une perte d’exclusivité et des millions de dollars de chiffre d’affaires.

NCE Grid change la donne.



NCE Grid est le premier outil gratuit au monde à intégrer l’ensemble des données critiques, notamment la molécule, le nom de l’innovateur, la date NCE-1, le chiffre d’affaires, l’utilisation thérapeutique, la croissance des ventes escomptée et le TCAC (taux de croissance annuel composé), le tout au sein d’une plateforme intuitive. Grâce à des visualisations en temps réel et des informations exploitables, NCE Grid permet aux équipes stratégiques, réglementaires et de portefeuille d’identifier, de prioriser et d’exploiter les opportunités de premier déposant avec clarté et rapidité.

« Nous avons créé NCE Grid car nous avons constaté que trop d’entreprises étaient confrontées à des informations fragmentées et à des opportunités manquées », a déclaré Salim Shaikh, fondateur et PDG de Spring Bio Solution. « Dans une course où le temps est primordial, notre plateforme offre clarté, rapidité et avantage concurrentiel aux décideurs. Quand vous pensez Para IV, pensez NCE Grid : votre guide de confiance pour le développement stratégique de médicaments. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://ncegrid.springbiosolution.com/

À propos de Spring Bio Solution

Spring Bio Solution collabore avec des CRO, des laboratoires pharmaceutiques et des instituts de recherche du monde entier et leur propose des solutions fiables en matière d’approvisionnement en comparateurs et de matériel pour les essais cliniques. La société possède des bureaux et des installations WDL (licence de vente en gros de médicaments) aux États-Unis, dans l’Union européenne, à Singapour et en Inde, ainsi qu’un solide réseau de plus de 400 partenaires de distribution et de plus de 30 innovateurs. Spring Bio Solution garantit ainsi un accès rapide et conforme aux médicaments essentiels.

Forte de la confiance de plus de 600 clients et d’un taux de réussite de 99,9 % dans l’approvisionnement en comparateurs, RLD (médicament de référence) et échantillons d’innovateurs, la société offre des capacités de chaîne du froid de pointe, avec des températures allant de -60 °C à la température ambiante. Grâce à son partenariat avec LSPedia, Spring Bio Solution garantit également une conformité totale à la DSCSA (loi américaine sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en médicaments) et une traçabilité de bout en bout.

Avec plus de 1 000 essais cliniques et plus de 12 000 études de bioéquivalence, Spring Bio Solution permet aux promoteurs de réduire les risques opérationnels et d’accélérer le développement de médicaments en toute confiance.

