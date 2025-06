Tornator Oyj



Tornator Oyj pörssitiedote 12.6.2025 klo 15.00







Korjaus: Tornator täydentää tilikauden 2024 ESEF-tilinpäätöstä





Tornator Oyj:n aikaisemmin julkaisemasta tilikauden 2024 ESEF-tilinpäätöksestä on puuttunut tilintarkastajan varmennusraportti. Varmennus on tehty asianmukaisesti, mutta varmennusraporttia ei ollut sisällytetty ESEF-tilinpäätöspakettiin. Tämän tiedotteen liitteenä on sekä alkuperäinen ESEF-tilinpäätöspaketti että sitä täydentävä varmennusraportti.





Liitteet:

ESEF tilinpäätöspaketti tilikaudelta 1.1-31.12.2024

Tilikauden 2024 ESEF-tilinpäätöspakettia täydentävä varmennusraportti





Lisätiedot:

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2024 noin 213 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.







Liitteet