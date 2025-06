EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group)、100を超える米国ETF CFDを発売し、世界中の顧客の分散投資を強化

ロンドン発, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、米国で上場されている100を超える新規の上場投資信託 (ETF) CFDの発売を発表した。これにより、マルチアセット商品スイートを拡大し、世界中の顧客に分散型でテーマ性のある取引機会へのより深いアクセスを提供する。 今回の発売は、柔軟性、透明性、効率性が実証された機関投資家レベルのツールを、資産クラス全般にわたり提供するという、EBCの継続的なコミットメントを強調するものである。

この新しい商品には、バンガード (Vanguard)、iシェアーズ (iShares) (ブラックロック (BlackRock))、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ (State Street Global Advisors) といった大手資産運用会社が発行する、ニューヨーク証券取引所とNASDAQに上場されているETFが含まれている。 テーマ別商品は、グローバルマクロとセクター別ナラティブを幅広くカバーしている。

EBCファイナンシャルグループ (UK) リミテッドのCEOであるデイヴィッド・バレット (David Barrett) は次のように述べている。 「今回の拡張は、インテリジェントな商品設計と市場関連性を結びつけるという当社のビジョンを反映したものです。 これらの新商品は、戦略的な柔軟性がより優れた、標的を絞ったエクスポージャーを求めるトレーダーにとって自然な進化です。 EBCでは、精度とパフォーマンスの両方を強化するエコシステムを構築しています。」

テーマ別アクセスと戦術的柔軟性の融合

追加されたETF連動商品は、iシェアーズMSCIブラジルETF (iShares MSCI Brazil ETF) のような地理的配分、iシェアーズiBoxx $ハイイールド社債ファンド (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund) のような債券に焦点を当てた戦略、米国オイルファンド (United States Oil Fund LP) やバンガード・ヘルスケアETF (Vanguard Health Care ETF) のようなセクターやコモディティベースの指数など、様々な市場エクスポージャーを網羅している。 その他のテーマとしては、配当関連バスケット、中型株、スタイルベースの指数トラッキングなどがある。

こうした動きは、原証券を直接所有することなく資産配分のトレンドを反映する商品に対する、業界の幅広い関心を反映している。 多くの市場において、参加者がグローバルなナラティブに合わせる柔軟な方法を求めている中で、セクター重視型やスタイルベースのインデックス商品が妥当性を強めている。

従来は、コモディティの回復や新興市場の反発など、特定の経済サイクルに連動するETFがパフォーマンスの差別化を示してきた。 例えば、iシェアーズMSCIブラジルETFは、2021年のパンデミック後の回復期にS&P500を顕著にアウトパフォームし、市場サイクルによってテーマ別商品がいかに広範な指数から乖離するかを浮き彫りにしている。

これらの追加商品は、単独での取引としても、EBCの既存商品ラインアップに加えて、補完的商品としても活用でき、高度なポートフォリオ構築とテーマ別取引を可能にする。

よりスマートなエクスポージャー:レバレッジ、空売り、コスト効率を1つの商品で実現

ETFへの直接投資と比較すると、従来のファンド管理手数料やブローカー手数料が不要で、簡素化されたコスト構造の恩恵を受けられるため、トレーダーにとっていくつかの重要な利点がある。 ロングポジションとショートポジションの両方を取れる柔軟性があるため、市場の方向性に関係なく戦略的な取引が可能であり、またレバレッジの利用により資本効率が高まり、リターンの可能性が大きくなる。 これらの取引は、EBCの認定プラットフォームを通じてリアルタイムで執行され、市場機会へのシームレスなアクセスを提供する。

例えば2021年のパンデミック後のV字回復などの重要な市場サイクルでは、iシェアーズMSCIブラジルETFのような特定のテーマ別ETFは、S&P500のようなより広範な指数を大幅にアウトパフォームした。 同社のポートフォリオは、トレーダーが同様のトレンドに参加できるようにし、市場ダイナミクスの変化に正確かつ迅速に適応する。

使用開始

これらの商品は、www.ebc.comに登録することで、シミュレーション取引またはライブ取引を開始することができる。

EBCファイナンシャルグループについて

ロンドンの名高い金融街で設立されたEBCファイナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介業務および資産運用の専門知識で広く知られているグローバルなブランドである。 EBCは、英国、オーストラリア、ケイマン諸島、モーリシャスなど、主要な金融管轄区域で事業を展開する規制対象事業体を通じて、個人やプロの投資家、および機関投資家が通貨、コモディティ、株式、指数など、幅広いグローバル市場と取引機会にアクセスできるようにしている。

数々の受賞歴のあるEBCは、倫理基準の遵守を徹底しており、各法域において認可・規制を受けている。 EBCファイナンシャルグループ (英国) (EBC Financial Group (UK) Limited) は英国の金融行動監視機構 (Financial Conduct Authority: FCA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (Cayman Islands Monetary Authority: CIMA) によって規制され、EBCファイナンシャルグループ (オーストラリア) Pty Ltd (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) およびEBCアセットマネジメント (EBC Asset Management Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (Australia's Securities and Investments Commission: ASIC) によって規制され、EBCファイナンシャル (MU) (EBC Financial (MU) Ltd) はモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius: FSC) によって認可および規制されている。

EBCの中核を担うのは、主要な金融機関で40年以上の経験を持つ業界のベテランチームである。 プラザ合意や2015年のスイスフラン危機、新型コロナウイルスのパンデミックによる市場混乱といった主要な経済サイクルを乗り越えてきた実績を持つ。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産の安全性を最優先する企業文化を育み、すべての投資家との関係を最大限の真剣さをもって取り扱うことを徹底している。

FCバルセロナの公式外国為替パートナーとして、EBCはアジア、中南米、中東、アフリカ、オセアニアにわたり専門的なサービスを提供している。 同社は、ユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (United to Beat Malaria) とのパートナーシップを通じてグローバルな健康支援活動に貢献している。 また、オックスフォード大学経済学部が主催する一般向けエンゲージメントシリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

https://www.ebc.com/

