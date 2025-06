EBC Financial Group เปิดตัว ETF CFD ของสหรัฐฯ กว่า 100 กองทุน ซึ่งเสริมสร้างการกระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

ลอนดอน, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) ประกาศเปิดตัว CFD ใหม่กว่า 100 รายการสำหรับกองทุนรวมดัชนี (ETF) ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ นับเป็นการขยายชุดผลิตภัณฑ์สินทรัพย์หลายประเภทและช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกเข้าถึงโอกาสการซื้อขายที่มีธีมเฉพาะและหลากหลายได้ในระดับลึกยิ่งขึ้น การเปิดตัวนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ EBC มีมาอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบเครื่องมือระดับเกรดสถาบันในกลุ่มสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยมีความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และประสิทธิภาพรองรับ

ข้อเสนอใหม่นี้รวมถึง ETF ที่จดทะเบียนใน NYSE และ NASDAQ และออกโดยผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำ เช่น Vanguard, iShares (BlackRock) และ State Street Global Advisors โดยความครอบคลุมตามธีมนี้รวมไปถึงเรื่องราวที่หลากหลายในเชิงมหภาคและเชิงภาคส่วนระดับโลก

“การขยายตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ที่เรามีต่อการเชื่อมโยงการออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะกับความเกี่ยวข้องของตลาด” David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติสำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาการเปิดรับความเสี่ยงแบบมีเป้าหมายพร้อมความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ที่มากขึ้น ที่ EBC เรากำลังสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมทั้งความแม่นยำและผลการดำเนินงาน”

การเข้าถึงตามธีมมาบรรจบกับความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับ ETF ครอบคลุมถึงการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดหลายประเภท รวมถึงการจัดสรรตามภูมิศาสตร์อย่างเช่น iShares MSCI Brazil ETF กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นรายได้คงที่อย่างเช่น iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund และดัชนีตามภาคส่วนหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่รวมถึง United States Oil Fund LP และ Vanguard Health Care ETF ธีมอื่น ๆ ประกอบด้วยส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผล หุ้นขนาดกลาง และการติดตามดัชนีตามสไตล์

การพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมสำหรับตราสารที่สะท้อนแนวโน้มการจัดสรรสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผลิตภัณฑ์ดัชนีที่เน้นภาคส่วนและตามรูปแบบกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นในตลาดหลายแห่ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมแสวงหาวิธีที่ยืดหยุ่นในการปรับแนวทางให้สอดคล้องกับเรื่องราวระดับโลก

ในอดีต ETF ที่ติดตามวัฏจักรเศรษฐกิจโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การฟื้นตัวของสินค้าโภคภัณฑ์หรือการฟื้นตัวของตลาดเกิดใหม่ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น iShares MSCI Brazil ETF มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า S&P 500 อย่างเห็นได้ชัดในช่วงฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ในปี 2021 ถือเป็นการตอกย้ำว่าตราสารเชิงธีมอาจแตกต่างไปจากดัชนีกว้าง ๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฏจักรของตลาด

ตราสารที่เพิ่มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวคิดการซื้อขายแบบแยกเดี่ยวและตราสารเสริมโดยควบคู่ไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ EBC มีอยู่ ช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงและการซื้อขายตามธีมได้

การเปิดรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด: เลเวอเรจ การขายชอร์ต และประสิทธิภาพด้านต้นทุนในผลิตภัณฑ์เดียว

หากเปรียบเทียบกับการลงทุนใน ETF โดยตรงแล้ว การลงทุนแบบนี้มีข้อได้เปรียบสำคัญหลายประการ เนื่องจากเทรดเดอร์ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างต้นทุนที่เรียบง่าย ทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแบบเดิมหรือค่าคอมมิชชันนายหน้า ความยืดหยุ่นในการเปิดสถานะลองและชอร์ตทำให้สามารถเทรดได้อย่างมีกลยุทธ์ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ในขณะเดียวกันการใช้เลเวอเรจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนและศักยภาพในการคืนทุน การเทรดเหล่านี้จะถูกดำเนินการแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับของ EBC ซึ่งช่วยให้เข้าถึงโอกาสทางการตลาดได้อย่างราบรื่น

ในระหว่างช่วงวัฏจักรสำคัญของตลาด เช่น การฟื้นตัวในรูปตัว V หลังการระบาดใหญ่ในปี 2021 ETF เชิงธีมบางตัวอย่างเช่น iShares MSCI Brazil ETF กลับมีผลการดำเนินงานดีกว่าดัชนีโดยรวม เช่น S&P 500 อย่างเห็นได้ชัด พอร์ตโฟลิโอของเราช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของตลาดด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว

การเริ่มต้น

คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้โดยลงทะเบียนที่ www.ebc.com เพื่อเริ่มการเทรดแบบจำลองหรือการเทรดจริง

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่เป็นที่ยกย่องของลอนดอน โดย EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ

EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยได้รับรางวัลมากมาย โดยได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกผ่านแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์การมีส่วนร่วมสาธารณะ "What Economists Really Do" โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University ซึ่งช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมสำคัญ ๆ ส่งเสริมการเข้าใจและการสนทนาของสาธารณะอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

https://www.ebc.com/

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สากล

avitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์และการสื่อสาร

michelle.siow@ebc.com