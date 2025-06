EBC Financial Group 推出 100 多种美国 ETF 差价合约，为全球客户带来更多元化的选择

伦敦, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 宣布推出 100 多种新的美国上市交易所买卖基金 (ETF) 差价合约,扩大其多种资产产品套件,并为全球客户提供更深度的多元化主题式交易机会。 此次新产品面世,彰显 EBC 持续致力于提供跨资产类别的机构级工具,并以灵活性、透明度和效率为基础。

新产品包括在 NYSE (纽约证券交易所) 和 NASDAQ (纳斯达克) 上市的 ETF,由 Vanguard、iShares (BlackRock) 和 State Street Global Advisors 等领先的资产管理公司发行。 主题涵盖广泛的全球宏观形势和行业分类叙事。

EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示:“此次扩张体现我们将市场相关性融入智能产品设计的愿景。 对于寻求更具战略灵活性的目标敞口的交易者来说,新产品是一种自然的演变。 在 EBC,我们正在建立一个兼顾精确度和效能的生态系统。”

主题式访问与战略灵活性相结合

新增的 ETF 挂钩工具涵盖多种市场敞口,包括 iShares MSCI Brazil ETF 等从地理角度进行配置的产品;iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund 等注重固定收益的战略产品;以及包括 United States Oil Fund LP 和 Vanguard Health Care ETF 在内的基于行业或商品的指数。 其他主题包括一篮子股息挂钩产品、中型股和基于风格的指数追踪。

这些发展反映业界普遍对那些能够反映资产配置趋势、同时无需直接拥有基础证券的工具很有兴趣。 在许多市场中,随着参与者寻求灵活的方式来适应全球叙事,侧重行业和基于风格的指数产品日益贴合市场需要。

从历史上看,追踪特定经济周期 (例如大宗商品复苏或新兴市场反弹) 的 ETF 的业绩表现各不相同。 例如,iShares MSCI Brazil ETF 在 2021 年疫情后复苏时期的表现明显优于 S&P 500,彰显主题式工具如何因应市场周期,与大盘指数极为不同。

这些新增产品既可作为独立的交易方向,也可作为 EBC 现有产品系列的补充工具,从而有助于打造高级投资组合及进行主题式交易。

更智能的敞口:一款产品兼具杠杆、卖空与成本效益

相比直接的 ETF 投资,这种方式具有几个关键优势,因为交易者可以受惠于简化的成本结构,而无需支付传统的基金管理费或经纪人佣金。 交易者可灵活部署多头和空头仓位,进行战略交易,不受市场方向的影响,而使用杠杆则可以提高资本效率和回报潜力。 这些交易通过 EBC 认可的平台得以实时执行,有利于用户顺畅把握市场机会。

在关键的市场周期中,例如 2021 年疫情后的 V 型复苏,某些主题式 ETF (如 iShares MSCI Brazil ETF) 的表现明显优于 S&P 500 等更广泛的指数。 我们的投资组合让交易者能够紧跟类似的趋势并参与其中,以精确的方式快速适应不断变化的市场动态。

立即开始

在 www.ebc.com 上注册,即可访问这些产品,并开始进行模拟或实盘交易。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦著名的金融区,是以金融经纪和资产管理领域的专业知识而闻名的全球品牌。 通过在主要金融管辖区 (包括英国、澳大利亚、开曼群岛、毛里求斯等地) 运营的受监管实体,EBC 帮助零售、专业和机构投资者进入广泛的全球市场,并获得包括货币、大宗商品、股票和指数等方面的交易机会。

EBC 屡获殊荣,致力于维护道德标准,并在各个司法管辖区内获得执照和接受监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管,EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验,曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战, 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡,无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保认真对待每一位投资者,给予他们应有的重视。

EBC 是 FC Barcelona 的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 通过与 United to Beat Malaria 合作,该公司为全球健康倡议作出贡献。 EBC 还支持 Oxford University 经济系的“经济学家的真正使命”(What Economists Really Do) 公众参与系列活动,旨在揭开经济学的神秘面纱,并探讨其在应对重大社会挑战方面的应用,以增强公众理解认知和互动交流。

https://www.ebc.com/

媒体联系人:

Savitha Ravindran

全球公共关系经理

savitha.ravindran@ebc.com

Michelle Siow

品牌与传播总监

michelle.siow@ebc.com