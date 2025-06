NANJING, Chine, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 9 au 13 juin, le Grand Canal de Chine -- classé au patrimoine mondial de l’UNESCO -- « s’écoulera » symboliquement au cœur de Bruxelles. Cette année, la « Semaine du Jiangsu » est placée sous le thème de la culture du Grand Canal et propose une découverte approfondie des origines du canal et de son rôle crucial dans la formation de l’identité du Jiangsu.

Le 10 juin, heure locale, la cérémonie d’ouverture de la « Semaine du Jiangsu » s’est tenue place de la Monnaie à Bruxelles. Parallèlement, l’exposition thématique « Millennia-Old Canal, Charm of Jiangsu » (Le charme millénaire du Jiangsu) a été inaugurée. Divisée en quatre parties -- histoire, paysages, patrimoine culturel immatériel et gastronomie -- elle met en valeur l’histoire et la vie culturelle Grand Canal dans le Jiangsu.

L’ancien premier ministre belge Yves Leterme a déclaré que la Belgique et la Chine partageaient une longue histoire d’échanges et de coopération fructueuse. Ces dernières années, la Belgique et la province du Jiangsu ont développé une collaboration très riche dans des domaines tels que le commerce et les échanges culturels. Il a exprimé son espoir de voir ce dialogue et cette interaction se renforcer dans la sphère culturelle.

Sur un immense écran interactif de 14 mètres de large et 4 mètres de haut, l’œuvre numérique « The Legend of the Grand Canal » (La Légende du Grand Canal) relate avec éclat les 2 500 ans d’histoire de ce célèbre canal -- sa construction, son évolution et son passé florissant. Elle capture également la beauté naturelle du canal au fil des saisons ainsi que les scènes qui animaient autrefois ses rives.

Parallèlement à l’exposition, plusieurs événements passionnants se déroulent également en Belgique et en Croatie, notamment l’exposition culturelle « Canal Heritage Shines in Europe: Exploring Intangible Cultural Heritages along the Grand Canal » (Le patrimoine des canaux rayonne en Europe : exploration du patrimoine culturel immatériel le long du Grand Canal). Ces manifestations, imprégnées de la grâce et de la profondeur du Jiangsu, dévoilent au public européen un parcours culturel fluide et animé, faisant revivre le patrimoine vivant du Grand Canal au-delà des frontières.

Source : An Encounter with Chinese Culture: Jiangsu Week of Grand Canal Culture