Une nouvelle ère pour TAS : changement de propriété et poursuite de l’excellence!

MONTRÉAL, 12 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TAS, une société québécoise en sous-traitance de main-d’œuvre technique spécialisée dans la fabrication et la maintenance évoluant dans le secteur de l’aéronautique, annonce qu’elle a été acquise par Michel Boucher et Nicolaas Loerakker, le 1er juin 2025.

Depuis sa fondation en 1992, TAS s’est distinguée par un service de recrutement personnalisé de qualité supérieure, offrant à ses clients des solutions sur mesure, adaptées aux besoins du marché. Le départ à la retraite du fondateur, M. Gérard Bastien, favorise une transition naturelle, assurée par deux professionnels passionnés et expérimentés dans l’acquisition de talents au Québec.

« C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous reprenons le flambeau d’une entreprise québécoise aussi stratégique pour le secteur aéronautique », ont indiqué Nicolaas Loerakker et Michel Boucher. « Nous voulons rassurer nos clients, nos employés et nos partenaires, en leur promettant que le même service passionné et personnalisé sera au cœur de nos engagements. Nous tenons à honorer l’héritage de M. Bastien et à poursuivre la mission de TAS avec la même passion et en offrant le même niveau d’excellence, tout en assurant la croissance future de l’organisation. »

« Je tiens à vous remercier sincèrement pour la confiance et la collaboration que vous m’avez accordées », a ajouté Gérard Bastien en s’adressant aux clients de la Société. « Je suis extrêmement fier de laisser une entreprise solide et bien positionnée sur le marché, et je suis certain que vous saurez réserver le meilleur accueil à Michel et Nicolaas, qui sont impatients de faire votre connaissance et de travailler à vos côtés. »

À propos de TAS

TAS est une société québécoise en sous-traitance de main-d’œuvre technique spécialisée dans la fabrication et la maintenance, qui évolue dans le secteur de l’aéronautique. Nous offrons un service complet de recrutement humanisé permettant d’arrimer les besoins des entreprises avec les talents de nos candidats et candidates hautement qualifiées.

TAS est fière des nombreuses relations d’affaires qu’elle a su maintenir depuis sa création. C’est pour notre professionnalisme et notre intégrité que nos clients majeurs consolident le lien de confiance qu’ils entretiennent avec nous depuis plus de 30 ans.

