CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Transitions & Energies devient actionnaire majoritaire de COMWATT, spécialiste de l'optimisation énergétique

Communiqué de presse Montrouge, le 12 juin 2025

Crédit Agricole Transitions & Energies

devient actionnaire majoritaire de COMWATT,

spécialiste de l'optimisation énergétique

Crédit Agricole Transitions & Énergies annonce une prise de participation majoritaire dans COMWATT, entreprise innovante basée à Montpellier, spécialisée dans la production et l’optimisation de la consommation d’énergie solaire pour les particuliers.

Cette opération s’inscrit dans la volonté de Crédit Agricole Transitions & Énergies d’accélérer le développement de solutions concrètes pour accompagner les clients du groupe Crédit Agricole dans leurs projets de décarbonation et de maîtrise de leurs dépenses énergétiques.

Avec COMWATT, Crédit Agricole Transitions & Energies renforce son offre en matière d’autoconsommation solaire. Ces nouveaux services complèteront ceux déjà proposés, notamment via la plateforme « J’écorénove mon logement », dédiée à la rénovation énergétique du parc résidentiel.

L’impact de l’opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est non significatif.

A propos de Crédit Agricole Transitions & Énergies

Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Transitions & Énergies est un acteur qui accompagne et facilite les transitions environnementales de ses clients à travers le financement et l’investissement dans des projets d’EnR, la production et la fourniture d'électricité décarbonée en circuit court, en coopération avec les acteurs des territoires et le conseil et les solutions en transitions, en accompagnant les démarches de sobriété des clients du Groupe. Crédit Agricole Transitions & Énergies regroupe 82 collaborateurs et met ses expertises au service des particuliers, des professionnels, entreprises, agriculteurs et des collectivités locales. www.ca-transitions-energies.fr Suivez-nous sur LinkedIn

A propos de COMWATT

COMWATT est une société française crée en 2013 qui propose une solution intelligente de gestion d’énergie.

Multi-récompensée par 15 labels et prix d’innovation, COMWATT s’est distinguée par sa capacité à proposer des solutions simples à utiliser mais extrêmement performantes.

Leader sur son marché, COMWATT permet à ses 35 000 utilisateurs de reprendre le contrôle sur leur consommation et d’améliorer leur indépendance énergétique.

www.comwatt.com https://www.linkedin.com/company/comwatt/

