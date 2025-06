Planisware dévoile ses innovations basées sur l'IA et les dernières améliorations de ses produits lors de sa conférence annuelle : Exchange25 EMEA

Paris, France, 11 juin 2025 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), a organisé sa conférence client annuelle, Exchange25 EMEA, au cours des deux derniers jours à Paris.

Cette édition parisienne est un événement très attendu, organisé chaque année depuis plus de 20 ans. Elle permet à Planisware de présenter ses dernières innovations et de favoriser des échanges entre ses nombreux clients, partenaires et autres professionnels de divers secteurs d'activité.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a déclaré : « On estime que 90 % des organisations traversent aujourd’hui une forme de transformation numérique. Nous ne faisons pas qu’observer ce mouvement : nous le vivons pleinement. Depuis 2020, nous avons doublé de taille et profondément repensé notre manière de servir nos clients. Des événements comme Exchange25 EMEA donnent vie à notre vision. Cette année, l’IA en est le catalyseur, portée par certaines de nos fonctionnalités les plus audacieuses. Ces rendez-vous sont aussi l’occasion pour nos clients, comme ArianeGroupe et ABB, de montrer comment les solutions innovantes de Planisware les aident à piloter leurs portefeuilles de projets et à gérer des programmes stratégiques avec précision et transparence. Nous sommes déterminés à créer de la valeur durablement grâce à des solutions adaptées, une expertise métier approfondie et des services évolutifs, au service de la croissance, de l’adoption et du succès. »

Dans un contexte de transformation digitale rapide dans tous les secteurs, l’un des thèmes centraux d’Exchange25 EMEA a été l’investissement soutenu de Planisware dans l’IA et l’automatisation, réaffirmant ainsi son engagement à aider les organisations à mieux planifier, de manière plus intelligente et plus stratégique.

Planisware y a présenté sa plateforme unifiée capitalisant sur l’intelligence artificielle pour offrir une expérience utilisateur personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque organisation. Elle s’appuie sur la combinaison de son modèle sémantique et d’agents intelligents. Planisware continue de se démarquer comme un partenaire polyvalent, offrant un accompagnement dans de nombreux domaines.

La conférence a également permis de mettre en lumière les dernières évolutions des deux produits de la plateforme unique de Planisware, désormais dotés d’une interface repensée et d’une expérience utilisateur simplifiée:

Planisware Enterprise : Une solution évolutive à l’échelle de l’entreprise, offrant une navigation simplifiée, des parcours utilisateurs guidés et des intégrations renforcées. Elle permet de décliner la stratégie de l’organisation, d’aligner les portefeuilles, de piloter les projets et de coordonner les équipes avec efficacité.

Une solution évolutive à l’échelle de l’entreprise, offrant une navigation simplifiée, des parcours utilisateurs guidés et des intégrations renforcées. Elle permet de décliner la stratégie de l’organisation, d’aligner les portefeuilles, de piloter les projets et de coordonner les équipes avec efficacité. Planisware Orchestra : Conçue pour les petites et moyennes entreprises, Orchestra est une solution cloud clé en main qui accélère la prise de décision, favorise la collaboration et garantit l’adoption des meilleures pratiques à tous les niveaux de l’organisation. Elle intègre également un pilotage amélioré des objectifs clés et une configuration plus intuitive.

La complémentarité de ces solutions illustre l’engagement de Planisware à proposer des solutions évolutives et centrées sur l’utilisateur, adaptées aux organisations de toutes tailles.

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 750 collaborateurs répartis dans 18 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, visitez : https://planisware.com/ et connectez-vous avec Planisware sur : LinkedIn.

