Denodo erhält Snowflake-Zertifizierung für Finanzdienstleistungen und stärkt damit die Unterstützung von Brancheninnovationen und Daten-Governance

Stark regulierte Finanzunternehmen können sich auf eine sichere, skalierbare und regelkonforme Datenintegration für strategische Datenanforderungen verlassen