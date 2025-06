Hebrew French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

Denodo, 스노우플레이크 금융 서비스 컴피턴시 인증 확보로 업계 혁신 및 데이터 거버넌스 지원 강화

규제가 엄격한 금융 기업, 전략적 데이터 요구사항에 대한 안전하고 확장 가능하며 규정을 준수하는 데이터 통합 보장 가능