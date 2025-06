CGTN: China en VS bereiken principeovereenkomst na diepgaande en openhartige handelsbesprekingen

BEIJING, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na afloop van de eerste ronde van het economisch en handelsoverleg tussen China en de VS in Londen publiceerde CGTN een artikel met een samenvatting van de belangrijkste resultaten en de geboekte vooruitgang. Het artikel onderstreept China's inzet voor een dialoog op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel, benadrukt het belang van samenwerking boven confrontatie, en bevestigt opnieuw dat het oplossen van handelskwesties door middel van constructieve betrokkenheid de belangen van beide landen dient en bijdraagt aan de wereldwijde economische ontwikkeling.

China en de Verenigde Staten hebben nieuwe vooruitgang geboekt bij het aanpakken van elkaars economische en handelsproblemen na hun tweedaagse diepgaande en openhartige handelsbesprekingen in Londen, aldus een verklaring van Chinese zijde op woensdag.

Op 9 en 10 juni (lokale tijd) hielden de twee grootste economieën van de wereld hun eerste bijeenkomst in het kader van het economisch en handelsoverlegmechanisme tussen China en de VS. Ze bereikten een principeakkoord over de uitvoering van de belangrijke consensus die de twee staatshoofden bereikten tijdens hun telefoongesprek op 5 juni en het raamwerk van maatregelen om de resultaten van de economische en handelsbesprekingen in Genève te consolideren.

De Chinese vicepremier He Lifeng, hoofdverantwoordelijke namens Beijing voor handels- en economische zaken tussen China en de VS, ontmoette zijn Amerikaanse tegenhanger Scott Bessent, minister van Financiën, en de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. Hij noemde de bijeenkomst een belangrijk overleg onder de strategische leiding van de twee staatshoofden.

De vicepremier merkte op dat de essentie van de economische en handelsbetrekkingen tussen China en de VS ligt in wederzijds voordeel en een win-win samenwerking, en zei dat samenwerking tussen China en de Verenigde Staten op economisch en handelsgebied beide partijen ten goede komt, terwijl confrontatie beide partijen schaadt.

Hij drong er ook bij de Verenigde Staten op aan om handelsgeschillen met China op te lossen door middel van een gelijkwaardige dialoog en samenwerking tot wederzijds voordeel, en voegde eraan toe dat China weliswaar oprecht is in het nastreven van economisch en handelsoverleg, maar ook zijn principes heeft.

De laatste ontmoeting bood beide partijen de gelegenheid om de openstaande economische en handelskwesties op te helderen en de bilaterale betrekkingen weer op de rails te krijgen, vertelde Sun Taiyi, universitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de Christopher Newport University in de Verenigde Staten, aan CGTN.

Handelsbetrekkingen zijn gunstig voor beiden

De eerste bijeenkomst van het economische en handelsoverlegmechanisme tussen China en de VS vond bijna een maand plaats nadat beide partijen aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt tijdens een bijeenkomst op hoog niveau op 10 en 11 mei in Genève.

In een gezamenlijke verklaring van 12 mei kwamen China en de VS overeen om de bilaterale importheffingen aanzienlijk te verlagen. De VS schrapte 91 procent van zijn aanvullende heffingen op Chinese goederen, en China streepte op zijn beurt 91 procent van zijn strafheffingen op Amerikaanse importproducten weg. Bovendien schortten de VS hun “vergeldingsheffingen” van 24 procent voor 90 dagen op, terwijl China de overeenkomstige tegenmaatregelen stopzette.

Tijdens hun telefoongesprek van vorige week zei de Chinese president Xi Jinping dat de bijeenkomst in Genève een belangrijke stap voorwaarts betekende in het oplossen van economische en handelskwesties door middel van dialoog en overleg, en werd verwelkomd door beide landen en de internationale gemeenschap. De Amerikaanse president Donald Trump noemde het overleg zeer succesvol en zei dat het een goede deal opleverde, waarbij hij beloofde dat de VS met China zal samenwerken om de deal uit te voeren.

Onmiddellijk na de aanpassing van het heffingenbeleid steeg het aantal containerboekingen van China naar de VS met bijna 300 procent, volgens Vizion, een bedrijf dat containerbewegingen volgt.

Een manager van een vrachtopslag in de Yantian-haven in Shenzhen, die meer dan een kwart van China's totale exportvolume naar de VS verwerkt, vertelde China Media Group dat het inkomende containervolume met meer dan 60 procent was gestegen, van ongeveer 120 naar meer dan 200 containers per dag eind mei.

De heffingenoorlog is een realiteitscheck, die bewijst dat China zowel een belangrijke afzetmarkt als een leverancier van goederen voor de VS is, zei Michael Hart, voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in China, vorige maand.

Na de bijeenkomst in Londen zei Li Chenggang, China's internationale handelsvertegenwoordiger, dat hij hoopt dat de geboekte vooruitgang zal bijdragen aan de versterking van het vertrouwen tussen China en de VS en aan de verdere bevordering van de gestage en gezonde ontwikkeling van de economische en handelsbetrekkingen tussen de twee landen.

Professor Sun vertelde CGTN dat de Chinese en Amerikaanse delegaties in Londen hun respectievelijke strategische capaciteiten hebben gedemonstreerd en een duidelijk begrip van elkaars standpunten hebben getoond.

De ontmoeting heeft geleid tot de wederzijdse erkenning dat samenwerking - en het nastreven van wederzijds voordelige resultaten - hun belangen beter dient dan een langdurige confrontatie, die uiteindelijk voor beide schadelijk zou zijn, voegde hij eraan toe.

https://news.cgtn.com/news/2025-06-11/China-U-S-reach-principled-consensus-after-trade-talks-in-London-1E7iNezpjIA/p.html

