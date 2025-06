Du talent à la réussite : Axi Select annonce la nomination d’un quatrième trader Pro M, qui assure désormais la gestion de 1 million de dollars de fonds Axi

SYDNEY, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite aux récentes annonces concernant l’arrivée de trois traders Axi Select au sommet du programme, Axi, courtier en ligne de premier plan sur le Forex et les CFD, est fier d’annoncer la promotion de son quatrième trader Pro M : Looi Sook Yen, originaire d’Asie.

Cette avancée témoigne de l’engagement continu du courtier à soutenir les traders ambitieux et talentueux grâce à un programme conçu dans le but de libérer et de maximiser leur potentiel de trading et de génération de profits.

Louis Cooper, directeur commercial d’Axi, partage son enthousiasme quant au récent succès du programme : « Nous sommes fiers de voir notre programme continuer à mettre en valeur les traders, en les aidant à trader et à améliorer leurs compétences en matière de trading jusqu’au plus haut niveau. Depuis le lancement d’Axi Select en 2023, nous avons toujours été convaincus que notre programme avait la capacité d’accompagner le talent de tous les traders vers de nouveaux sommets, quel que soit leur sexe ou leur niveau d’expérience. Aujourd’hui, nous célébrons un moment historique : notre quatrième trader Pro M, mais aussi la première femme à atteindre l’étape ultime du programme et à obtenir ainsi une allocation de 1 million de dollars. Mme Looi a su faire preuve d’une compétence, d’un talent et d’une discipline exceptionnels, et grâce aux outils et au soutien adéquats, elle gère désormais 1 million de dollars de fonds Axi. »

Axi Select a annoncé, il y a quelques mois, l’identité de ses trois premiers traders financés à hauteur de 1 million de dollars : Francisco Quesada Godines, Daniel Gutiérrez Viñas et Kayan Freitas, un trader de 21 ans. Le programme donne l’opportunité aux traders d’accéder à un financement en capital pouvant aller jusqu’à 1 000 000 de dollars et de conserver jusqu’à 90 % de leurs gains, ainsi que de bénéficier de l’avantage de rejoindre le programme sans frais d’inscription ni frais mensuels*. De plus, Axi Select permet aux traders d’utiliser un compte réel Standard ou Pro tout en leur offrant des conditions de trading sans restriction, une salle de trading exclusive, et bien d’autres avantages. Récemment, le courtier s’est vu décerner le prix du « Meilleur programme de trading financé » par les ADVFN International Financial Awards et, entre autres, a été honoré par Finance Feeds qui lui a remis le prix de la « Société de trading propriétaire la plus innovante ».

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. *Hors frais de trading standard.

Visionnez la vidéo de l’annonce en cliquant ici.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Pour tout complément d’information ou pour obtenir des commentaires supplémentaires de la part d’Axi, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mediaenquiries@axi.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313