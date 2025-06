BPCE : BPCE signe un Memorandum of Understanding en vue d’acquérir novobanco, quatrième banque du Portugal

BPCE signe un Memorandum of Understanding en vue d’acquérir novobanco, quatrième banque du Portugal

Paris, le 13 juin 2025

Le Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France1 et quatrième en Europe2, a signé un Memorandum of Understanding initiant des négociations exclusives pour l’acquisition de la participation de 75 % du capital de novobanco, actuellement détenue par le fonds d’investissement Lone Star Funds. Cette transaction d’un montant en numéraire de l’ordre3 de 6,4 Md€ (pour 100% des titres), représentant un multiple de valorisation d’environ 9 fois les résultats annuels, est la plus importante acquisition transfrontalière bancaire en zone euro depuis plus de 10 ans.

Après la création de BPCE Equipment Solutions en début d’année, ce projet constitue une nouvelle étape clé dans l’exécution du projet stratégique « Vision 2030 », visant à développer et diversifier BPCE en France, en Europe et dans le monde. A l’issue de l’opération, le Portugal deviendrait le deuxième marché domestique retail du groupe.

Novobanco, un acteur solide au Portugal et un développement exemplaire au cours des dernières années

Novobanco, quatrième banque du Portugal4, a construit une solide franchise, avec près de 9 % de part de marché chez les particuliers et près de 14 % chez les entreprises. Elle compte 1,7 million de clients particuliers et gère un portefeuille de prêts aux entreprises de 17 milliards d'euros. Avec ses 4 200 collaborateurs, novobanco opère via environ 290 agences et un réseau étendu de partenaires externes, tout en offrant une riche expérience client à travers ses canaux digitaux.

Au cours des dernières années, novobanco est devenue l'une des institutions bancaires les plus rentables d'Europe, affichant un coefficient d'exploitation inférieur à 35 % et un retour sur fonds propres tangible (RoTE) dépassant 20 %5. Ces résultats reposent sur la qualité des équipes de novobanco et l’engagement de ses actionnaires depuis 8 ans.

BPCE, un engagement dans la durée au Portugal au service du financement de l’économie

BPCE emploie aujourd'hui plus de 3 000 collaborateurs au Portugal, ce qui témoigne de son engagement durable envers ce pays. Depuis 2017, l'ouverture d'un centre d'expertise multi-métiers à Porto a permis d’approfondir son ancrage local.

En accueillant novobanco au sein du groupe, aux côtés notamment des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne au service de l’économie française, BPCE renforcerait son rôle en tant que partenaire important du développement d’une économie portugaise reconnue pour ses fondamentaux solides et résilients. Avec cette opération, BPCE souhaite faciliter le financement des entreprises locales et les projets des particuliers, tout en enrichissant la gamme des services apportés aux clients portugais. BPCE mobilisera toutes ses expertises pour renforcer la création de valeur en collaboration étroite avec novobanco.

Exécution du projet stratégique « Vision 2030 »



Grâce à l’acquisition de novobanco, BPCE opérerait une double diversification : géographique, en accédant à une économie dynamique, et bilantielle, en augmentant la part des crédits à taux variable à son bilan, ce qui améliorerait son profil de revenus. Cette acquisition serait un moteur de croissance pour l’ensemble du groupe. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie « Vision 2030 » de BPCE, démontrant sa détermination à se développer en France, en Europe et dans le monde, à travers des investissements stratégiques, créateurs de valeur durable. C’est une nouvelle étape marquante de croissance à l’échelle européenne, après la création de BPCE Equipment Solutions en février 2025, et le projet en cours de créer le champion européen de la gestion d’actifs, en partenariat avec Generali. A l’issue de l’opération, le ratio de fonds propres CET1 du Groupe BPCE resterait supérieur à 15 %.

Calendrier de l’opération

BPCE engage des discussions avec l’Etat Portugais et le Fonds de résolution des banques portugaises afin d’acquérir, sur des termes identiques, leurs participations (respectivement 11,5% et 13.5%) au sein du capital de novobanco.

BPCE procédera aux consultations nécessaires avec ses instances représentatives du personnel pour pouvoir signer le contrat d’acquisition. La finalisation du projet est envisagée pour le premier semestre 2026.

Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE :

« BPCE est heureux d'annoncer aujourd'hui le projet d'acquisition de novobanco au Portugal. Novobanco, avec près de 9 % de parts de marché sur les clients particuliers et près de 14 % sur les clients entreprises, possède d’excellents fondamentaux, un fort potentiel de croissance, et d’ores et déjà un niveau de profitabilité élevé. Acteur majeur de la banque de proximité en France grâce aux Banques Populaires et aux Caisses d’Epargne, le groupe deviendrait, avec l’acquisition de novobanco, un acteur de la banque de proximité en Europe et participerait activement au financement de l'économie portugaise.

Quelques mois après la création de BPCE Equipment Solutions, la transaction envisagée est une nouvelle étape clé dans notre projet stratégique Vision 2030, annoncé il y a près d’un an. Les conditions financières de cette opération reflètent une approche disciplinée et rigoureuse de valorisation et notre entière confiance dans la capacité de novobanco à créer de la valeur dans la durée.

Avec l’ensemble des dirigeants et collaborateurs du Groupe BPCE, nous sommes particulièrement enthousiastes à la perspective d'accueillir novobanco, son management et ses 4 200 collaborateurs, pour, ensemble, écrire un nouveau chapitre de croissance, d'innovation et de performance en Europe. »



À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).







Contact presse Groupe BPCE



Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00 / 06 73 76 38 98

christophe.gilbert@bpce.fr - groupebpce.com











1 Classement tenant compte de la part de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3 2024)

2 Classement par les fonds propres, s’élevant à 73 Md€ pour BPCE

3 Estimation à décembre 2025

4 Classement par la taille de bilan à fin 2024

5 Au premier trimestre 2025

Pièce jointe