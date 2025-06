Dassault Aviation au Salon du Bourget 2025

(Saint-Cloud, le 13 juin 2025) – Dassault Aviation est fier de présenter, aux professionnels et au grand public, un large panel de ses savoir-faire lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, dont la 55e édition se tient à l’aéroport Paris-Le Bourget du 16 au 22 juin 2025.

Le stand Dassault Aviation se situera dans le hall 2A, emplacement A251. Sous un écran vidéo géant seront exposées des maquettes de nos avions et de nos projets notamment dans le domaine spatial. Des simulateurs « Rafale Experience » permettront aux visiteurs de vivre un vol en réalité virtuelle.

Le statique (allée A - n°7) présentera le Rafale dans ses dernières évolutions, avec une maquette du système de drone de combat (UCAS) qui sera associé au Rafale F5, et une maquette d’avion de combat futur. Un bâtiment dédié hébergera un « Battle Lab », proposant des situations de combat aérien collaboratif, ainsi qu’un espace Soutien Client. Le statique mettra également à l’honneur les Falcon 6X et 8X, de même que la cabine du Falcon 10X.

Nous serons présents au Paris Air Lab et au Paris Space Hub, espaces d’innovation technologique/industrielle et spatiale.

La démonstration en vol du Rafale sera assurée par l’armée de l’Air et de l’Espace, celle du Falcon 6X par nos pilotes d’essais.

« Pour cette édition 2025, Dassault Aviation exposera ses activités militaires, civiles et duales. Les premières se présentent selon trois horizons différents : le Rafale d’aujourd’hui (standard F4), puis le Rafale dans 10 ans (standard F5 + UCAS), et enfin l’avion de combat futur, dans 20 ans.

Nos activités civiles seront notamment illustrées par les Falcon 6X et 10X qui témoignent du renouvellement en cours de notre gamme d’avions d’affaires.

Enfin, notre projet d’avion spatial, capable de remplir des missions militaires et civiles, serait un atout stratégique pour la France et pour l’Europe, à un moment où les grandes puissances cherchent à repousser les frontières de l’espace.

Le Bourget est également un rendez-vous avec le grand public, toujours plus nombreux, à qui nous nous réjouissons de montrer nos avions au sol et en vol. Cette passion française pour l’aéronautique, jamais démentie, est l’un des socles de la souveraineté et de l’excellence de notre pays en la matière », a déclaré Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

Dassault Aviation participera à la 6e édition de « L’Avion des Métiers » ainsi qu’à la 2nde opération « L’Aéro recrute » organisées en partenariat avec le GIFAS : les personnes intéressées par les métiers de l’aéronautique pourront assister tout au long de la semaine à des démonstrations dans le hall Concorde. Des échanges sur les opportunités de carrière avec nos femmes et hommes ingénieurs, techniciens, compagnons et responsables RH seront également possibles tous les jours au sein de l’espace RH sur le stand Dassault Aviation. En 2025, Dassault Aviation poursuit sa dynamique de recrutement, dans tous les métiers, France entière, du CAP/BEP au Bac+5, avec ou sans expérience.

Dassault Aviation sera également partenaire, tout au long de la semaine, de l’opération « Femmes de l'Aéronautique et du Spatial », conduite par le SIAE. L’objectif est de mettre à l’honneur toutes les femmes actives de la filière et d’attirer de nouveaux talents féminins, avec des prises de paroles inspirantes quotidiennes sur la scène de l’Avion des Métiers et la Terrasse de l’AéroRecrute.

En complément, dans le cadre de notre politique Diversité, nous organiserons différentes actions (visites de notre stand et de nos avions, rencontre avec des professionnelles, job-dating pour des demandeurs d’emploi en situation de handicap, networking..), avec l’aide de nos associations partenaires :

« Elles bougent » , association, dont Dassault Aviation est membre fondateur, qui encourage les filles à s’orienter vers les métiers techniques et scientifiques ;

, association, dont Dassault Aviation est membre fondateur, qui encourage les filles à s’orienter vers les métiers techniques et scientifiques ; « Aérométiers / Féminisons nos métiers de l’aéronautique et du spatial » , association des entreprises du secteur engagées en faveur de la mixité ;

, association des entreprises du secteur engagées en faveur de la mixité ; « Hanvol », association cofondée par Dassault Aviation pour accompagner la reconversion des personnes en situation de handicap dans le secteur aéronautique.





À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Dassault Aviation compte 14 600 collaborateurs.

