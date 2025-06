SMCP Assemblée Générale Juin 2025

Communiqué de presse - Paris, le 12 juin 2025

Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2025 de SMCP

Renouvellement d’Isabelle Guichot, Directeur Général,

et de Christophe Cuvillier, Président du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires de SMCP s’est réunie à Paris le 12 juin 2025 sous la présidence de Monsieur Christophe Cuvillier, Président du Conseil d’administration.

57,52% du capital social de SMCP a participé à cette Assemblée Générale, qui était diffusée en direct sur le site internet de la Société.

L’Assemblée Générale a très largement approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2024.

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration s’est réuni ce jour après l’Assemblée Générale annuelle et a décidé de renouveler pour une durée de quatre ans (prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2028) le mandat de Président du Conseil d’administration de Monsieur Christophe Cuvillier et le mandat de la Direction Générale, composée de Madame Isabelle Guichot en qualité de Directeur Général, de Mesdames Évelyne Chétrite et Judith Milgrom et de Monsieur Ilan Chétrite en qualité de Directeurs Généraux Délégués. Le mandat de censeur de Monsieur Ilan Chétrite a également été renouvelé.

Les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site www.smcp.com dans la section « Assemblée Générale ». La présentation et le Webcast sont également disponibles sur le site internet de SMCP.

Il est rappelé qu’en l’absence de déclaration des franchissements de seuils prévue à l’article 15 des statuts de SMCP, la société Dynamic Treasure Group Ltd. (“DTG”), qui détiendrait 15,5% du capital de la Société acquis auprès d’European TopSoho S.à r.l. (“ETS”), est privée de ses droits de vote au-delà de 1% du capital depuis juin 2022 et n’a par ailleurs pas pris part au vote lors de l’Assemblée Générale.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 53 pays, le Groupe dont Isabelle Guichot est Directeur général, comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Amélie Dernis Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15 +33 (0) 1 55 80 51 00 Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57 amelie.dernis@smcp.com smcp@brunswickgroup.com

