L'UE transforme les vapoteurs en tire-l'argent, selon la World Vapers' Alliance: des vies en danger alors que la Commission européenne veut plus d'argent au lieu de se soucier de la santé publique

Bruxelles, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le plan récemment révélé de la Commission européenne visant à augmenter les taxes sur les produits de vapotage, les sachets de nicotine et le tabac chauffé n'a pas pour objectif de protéger la santé publique, mais constitue une mesure fiscale flagrante, affirme la World Vapers' Alliance. Selon l'organisation des consommateurs, l' analyse d'impact filtrée, publiée par Clearing the Air, révèle un projet visant à prélever des millions supplémentaires auprès des vapoteurs adultes et des utilisateurs de substituts nicotiniques plus sûrs, sans tenir compte des conséquences réelles.

“La Commission traite les vapoteurs comme des tirelires, et non comme des personnes. Des vies sont en danger lorsque des alternatives plus sûres sont rendues inaccessibles, simplement pour que Bruxelles puisse remplir ses propres caisses,” déclare Michael Landl, directeur de la World Vapers Alliance.

Selon les règles proposées, le prix d'un flacon de 10 ml de e-liquide pourrait augmenter d'au moins 3,60 € en quatre ans, tandis que les sachets de nicotine et le tabac chauffé seraient soumis à des taxes minimales supérieures à 50 % de leur prix de vente au détail. Ces augmentations toucheront le plus durement les pays à faible revenu et les citoyens les plus pauvres, qui sont les moins en mesure de supporter des prix plus élevés et les plus susceptibles de recommencer à fumer ou de se tourner vers le marché illicite.

“Il ne s'agit pas de santé, mais d'argent. La Commission ignore la science et le bon sens, et joue avec la vie de millions de personnes. Lorsque des alternatives plus sûres deviennent trop coûteuses, les gens n'arrêtent pas pour autant : ils se tournent vers le marché noir ou recommencent à fumer. L'UE doit cesser de considérer les vapoteurs comme des tirelires,” ajoute M. Landl.

Au lieu d'aider les fumeurs à arrêter, Bruxelles privilégie les recettes fiscales au détriment des vies humaines et risque de provoquer une catastrophe sanitaire. La WVA exhorte l'UE et ses États membres à abandonner ces plans et préconise à la place une taxation basée sur les risques.

Contactez-nous:

Michael Landl, Director

World Vapers Alliance

info@worldvapersalliance.com

À propos de la World Vapers Alliance :

La World Vapers Alliance amplifie la voix des vapoteurs à travers le monde et milite en faveur de politiques raisonnables de réduction des risques qui aident les fumeurs à arrêter et sauvent des vies.