EBC Financial Group lance plus de 100 CFD sur ETF américains, renforçant ainsi la diversification pour ses clients du monde entier

LONDRES, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) a annoncé ce jour le lancement de plus de 100 nouveaux CFD sur fonds négociés en bourse (ETF) et cotés aux États-Unis. EBC élargit de la sorte sa gamme de produits multi-actifs et offre à sa clientèle mondiale un accès renforcé à des opportunités de trading diversifiées et thématiques. Ce déploiement met en avant l’engagement continu d’EBC à fournir des outils de qualité institutionnelle sur l’ensemble des classes d’actifs en s’appuyant sur la flexibilité, la transparence et l’efficacité.

La nouvelle offre comprend des ETF cotés sur le NYSE et le NASDAQ, émis par des gestionnaires d’actifs de premier plan tels que Vanguard, iShares (BlackRock) et State Street Global Advisors. La couverture thématique englobe un large éventail de tendances macroéconomiques, mondiales et sectorielles.

David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd a déclaré : « Cette expansion reflète notre vision qui consiste à faire le lien entre une conception de produits intelligente et la pertinence du marché ». Et d’ajouter : « Ces nouveaux produits constituent une évolution naturelle pour les traders en quête d’une exposition ciblée avec une plus grande flexibilité stratégique. Chez EBC, nous élaborons un écosystème qui favorise à la fois la précision et la performance ».

Un accès thématique associé à une flexibilité tactique

Les instruments supplémentaires liés à des ETF couvrent une variété d’expositions de marché, notamment des allocations géographiques comme l’iShares MSCI Brazil ETF, des stratégies axées sur le revenu fixe comme l’iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund ainsi que des indices sectoriels ou basés sur des matières premières incluant le United States Oil Fund LP et le Vanguard Health Care ETF. Parmi les autres thématiques figurent des paniers axés sur les dividendes, des actions mid-cap ainsi que le suivi d’indices fondé sur des styles d’investissements.

Ces évolutions mettent en lumière l’intérêt croissant du secteur pour des instruments reproduisant les tendances en matière d’allocation d’actifs sans détenir directement les titres sous-jacents. Sur bon nombre de marchés, les produits indiciels orientés par secteur ou par style gagnent en pertinence, car les investisseurs recherchent des moyens flexibles de s’aligner sur les tendances mondiales.

Historiquement, les EFT qui suivent des cycles économiques spécifiques, tels que les reprises de matières premières ou les rebonds des marchés émergents, ont révélé une certaine différenciation de performances. L’iShares MSCI Brazil ETF, par exemple, a notamment dépassé le S&P 500 durant la période de reprise post-pandémie en 2021, illustrant ainsi la manière dont les instruments peuvent s’écarter des indices généraux en fonction des cycles de marché.

Ces ajouts constituent à la fois des idées de trading autonomes et des instruments complémentaires à la gamme de produits d’EBC existante, permettant une structuration de portefeuilles avancée et des transactions thématiques.

Exposition plus intelligente : offrant effet de levier, vente à découvert et efficacité des coûts réunis en un seul produit

Si l’on compare aux investissements directs dans les ETF, ce produit présente plusieurs avantages clés, les traders bénéficient d’une structure de coûts simplifiée sans frais de gestion de fonds traditionnels ni commissions de courtage. La possibilité de prendre des positions longues et courtes permet une flexibilité stratégique quelle que soit l’orientation du marché, tandis qu’utiliser l’effet de levier améliore l’efficacité du capital et le potentiel rendement. Ces transactions sont exécutées en temps réel via les plateformes reconnues d’EBC, qui offrent un accès fluide aux opportunités du marché.

Au cours des principaux cycles de marché, par exemple lors de la reprise en V post-pandémie de 2021, certains ETF thématiques tels que l’iShares MSCI Brazil ETF, ont largement dépassé les indices plus généraux comme le S&P 500. Notre portefeuille permet aux traders de participer à des tendances similaires, en s’adaptant rapidement aux dynamiques de marché en constante évolution, avec précision et réactivité.

Premiers pas

Ces produits sont accessibles en s’inscrivant sur www.ebc.com pour commencer à trader en mode simulation ou en direct.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est une marque connue à l’échelle mondiale et réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Grâce à ses entités réglementées opérant dans les principales juridictions financières, notamment au Royaume-Uni, en Australie, dans les îles Caïmans, l’île Maurice et bien d’autres, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Récompensée par de nombreux prix, EBC s’engage à respecter des normes éthiques et est agréée et réglementée dans les juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la loi Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la loi Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la loi Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la loi Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le plus grand sérieux qu’elle mérite.

En tant que partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, EBC propose des services spécialisés en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Grâce à son partenariat avec United to Beat Malaria, l’entreprise contribue aux initiatives mondiales en matière de santé. EBC accompagne également la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, contribuant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société, améliorant ainsi la compréhension et le dialogue avec le public.

