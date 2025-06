EBC Financial Group משיקה למעלה מ-100 חוזי הפרשים על קרנות סל אמריקאיות, ומחזקת את הגיוון עבור לקוחות גלובליים

לונדון, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) הכריזה על השקת למעלה מ-100 חוזי הפרשים (CFD) חדשים של קרנות סל (ETF) הנסחרות בארצות הברית, ובכך מרחיבה את חבילת המוצרים מרובי הנכסים שלה ומציעה ללקוחות גלובליים גישה עמוקה יותר להזדמנויות מסחר מגוונות ותמטיות. ההשקה מדגישה את מחויבותה המתמשכת של EBC לספק כלים ברמה מוסדית על פני סוגי נכסים שונים, תוך תמיכה בגמישות, שקיפות ויעילות.

ההיצע החדש כולל קרנות סל הנסחרות בבורסות ניו יורק ובנאסד"ק, שהונפקו בידי חיבורת ניהול נכסים מובילות כמו Vanguard, iShares (BlackRock) ו-State Street Global Advisors. הכיסוי התמטי משתרע על פני מגוון רחב של נרטיבים מאקרו כלכליים ונרטיבים סקטוריאליים גלובליים.

"הרחבה זו משקפת את החזון שלנו לגשר בין עיצוב מוצר חכם לרלוונטיות בשוק", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. "המוצרים החדשים הם התפתחות טבעית עבור סוחרים המחפשים חשיפה ממוקדת עם גמישות אסטרטגית גדולה יותר. ב-EBC אנו בונים אקו סיסטם המעצים דיוק וגם ביצועים".

גישה תמטית פוגשת גמישות טקטית

המכשירים הנוספים המקושרים לקרנות סל מכסים מגוון חשיפות שוק, כולל הקצאות גיאוגרפיות כמו קרן הסל iShares MSCI Brazil, אסטרטגיות המתמקדות בהכנסה קבועה כמו קרן האג"ח התאגידית iShares iBoxx $ High Yield, וכן מדדים מבוססי מגזרים או סחורות, כולל United States Oil Fund LP וקרן הסל Vanguard Health Care. תמות אחרות כוללות סלים הקשורים לדיבידנד, מניות של חברות בינוניות ומעקב מדדים מבוסס סגנון.

התפתחויות אלה משקפות עניין רחב יותר בתעשייה במכשירים המשקפים מגמות בהקצאת נכסים ללא בעלות ישירה על ניירות הערך הבסיסיים. בשווקים רבים, מוצרי אינדקס מוטים ומבוססי סגנון צוברים רלוונטיות כאשר המשתתפים מחפשים דרכים גמישות ליישר קו עם הנרטיבים הגלובליים.

מבחינה היסטורית, קרנות סל העוקבות אחר מחזורים כלכליים מוגדרים - כגון התאוששות של סחורות או התאוששות של שווקים מתעוררים - הפגינו ביצועים מובדלים ומובחנים. לדוגמה, קרן הסל iShares MSCI Brazil הציגה ביצועים טובים יותר ממדד S&P 500 בתקופת ההתאוששות שלאחר המגפה בשנת 2021, מה שהדגיש כיצד מכשירים תמטיים יכולים לסטות ממדדים רחבים בהתאם למחזורי השוק.

תוספות אלו משמשות הן כרעיונות מסחר עצמאיים והן כמכשירים משלימים לצד מערך המוצרים הקיים של EBC, המאפשרים מבנה תיקים מתקדם ומסחר נושאי.

חשיפה חכמה יותר: מינוף, מכירה בחסר ויעילות עלויות במוצר אחד

בהשוואה להשקעות ישירות בקרנות סל, היא מציעה מספר יתרונות מפתח, שכן הסוחרים נהנים ממבנה עלויות פשוט יותר, ללא עמלות ניהול קרנות מסורתיות או עמלות ברוקרים. הגמישות להשתמש בפוזיציות לונג ושורט מאפשרת מסחר אסטרטגי ללא קשר לכיוון השוק, בעוד שהשימוש במינוף משפר את יעילות ההון ואת פוטנציאל התשואה. עסקאות אלו מבוצעות בזמן אמת דרך הפלטפורמות המוכרות של EBC, ומספקות גישה חלקה להזדמנויות בשוק.

במהלך מחזורי שוק חשובים, למשל ההתאוששות בצורת V שלאחר המגפה ב-2021 - קרנות סל תמטיות מסוימות, כמו קרן הסל iShares MSCI Brazil, הניבו ביצועים טובים יורת באופן משמעותי לעומת מדדים רחבים יותר כמו מדד S&P 500. הפורטפוליו שלנו מאפשר לסוחרים להשתתף במגמות דומות, להסתגל במהירות ובדיוק לדינמיקה המשתנה בשוק.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. באמצעות הגופים המפוקחים שלה הפועלים בתחומי שיפוט פיננסיים מרכזיים - כולל בריטניה, אוסטרליה, איי קיימן, מאוריציוס ואחרים, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

