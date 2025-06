Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaringen van

BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, werd Umicore onlangs op de hoogte gebracht door BlackRock, Inc. dat het achtereenvolgens de statutaire drempel van 3% voor directe stemrechten heeft onderschreden op 5 juni 2025 en vervolgens overschreden op 10 juni 2025.

Het totale percentage van directe stemrechten en gelijkwaardige financiële instrumenten aangehouden door BlackRock, Inc. bedraagt 4,53% op 10 juni 2025.

Samenvatting van de transacties:

Datum van drempeloverschrijding Datum van kennisgeving Directe stemrechten na de transactie Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 5 juni 2025 10 juni 2025 2,64% 1,38% 4,03 % 10 juni 2025 11 juni 2025 3,08 % 1,46 % 4,53 %



Inhoud van de kennisgevingen van BlackRock, Inc.:

De meest recente kennisgeving bevat de volgende elementen:

Datum van kennisgeving: 10 juni 2025

Datum van drempeloverschrijding: 11 juni 2025

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

De vorige kennisgeving bevat de volgende elementen:

Datum van kennisgeving: 10 juni 2025

Datum van drempelonderschrijding: 5 juni 2025

Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%

Kennisgeving door: BlackRock, Inc.

Noemer: 246.400.000

Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten





De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.



Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com



Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde groep die actief is in geavanceerde materialen en recycling. Dankzij tientallen jaren ervaring in materiaalkunde, metallurgie, chemie en metaalbeheer zet Umicore edelmetalen en kritieke metalen om in functionele technologieën voor alledaagse toepassingen. Het unieke circulaire bedrijfsmodel zorgt ervoor dat deze kritieke elementen voortdurend worden verfijnd en gerecycleerd, om vervolgens opnieuw te worden geïntegreerd in nieuwe toepassingen.

De vier businessgroepen van Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials en Battery Materials Solutions – bieden materialen en oplossingen die een antwoord bieden op de schaarste aan grondstoffen en de groeiende behoefte aan functionele materialen voor schone technologieën, schone mobiliteit en een geconnecteerde wereld. Met hun op maat gemaakte en geavanceerde producten en processen stimuleren ze innovatie en duurzaamheid.

Umicore haalt het grootste deel van haar inkomsten uit schone mobiliteit en recycling en richt haar R&D-inspanningen dan ook vooral op deze domeinen. Haar overkoepelende doelstelling van duurzame waardecreatie is geworteld in de ontwikkeling, productie en recycling van materialen voor een beter leven. De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore, met meer dan 11.500 medewerkers, zijn verspreid over de hele wereld om haar wereldwijde klantenbestand zo goed mogelijk te bedienen. De groepsinkomsten (exclusief metaal) bedroegen € 3,5 miljard (omzet van € 14,9 miljard) in 2024.