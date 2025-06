Le stablecoin USDC est désormais en ligne sur le XRP Ledger, PFMCrypto lance le minage en nuage XRP pour des rendements stables quotidiens

Farington, Angleterre, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’intégration de l’USDC dans l’écosystème XRP indique un changement du marché vers une faible volatilité et une forte certitude. Le minage en nuage XRP innovant de PFMCrypto émerge comme le choix rationnel pour les investisseurs prudents.

En juin 2025, l’USDC, deuxième plus grand stablecoin aux États-Unis, a été officiellement intégré à la blockchain publique haute performance XRP Ledger — l’un des développements les plus surveillés dans le secteur crypto cette année. Cette intégration marque la convergence de deux écosystèmes largement adoptés et axés sur la conformité, signifiant un virage de l’industrie crypto, de la volatilité spéculative vers l’utilité pratique et les rendements stables. Le XRP est depuis longtemps privilégié par les investisseurs institutionnels pour ses avantages en matière de paiements transfrontaliers et d’utilisation en entreprise. Avec l’USDC maintenant disponible sur le XRP Ledger, cette perception est renforcée, inaugurant une vague de stratégies d’investissement centrées sur la « certitude plutôt que la spéculation ».





PFMCrypto saisit l’opportunité avec le minage en nuage XRP pour faire correspondre l’élan technologique à la demande du marché

À ce moment charnière, la plateforme mondiale de minage crypto PFMCrypto a annoncé le lancement de son service de minage en nuage XRP , introduisant l’USDC comme option de règlement prise en charge. Cette offre innovante cible les utilisateurs recherchant un revenu passif stable et à faible barrière d’entrée dans l’univers crypto.

Le service tire parti de l’infrastructure mondiale de minage intelligent de PFMCrypto et du réseau rapide et peu coûteux du XRP Ledger pour maximiser l’efficacité et le rendement du minage. Les utilisateurs peuvent recevoir leurs paiements en USDC ou XRP, et peuvent aussi choisir parmi 11 cryptomonnaies majeures — y compris BTC, BCH, SOL, DOGE et ETH — pour leurs récompenses de minage.

Pourquoi les investisseurs prudents se tournent-ils vers le minage XRP de PFMCrypto ?

- Le XRP est de plus en plus perçu comme une « obligation crypto » — stable, réglementée et axée sur l’utilité

- L’USDC offre une ancre de règlement résistante à la volatilité, idéale pour des stratégies conservatrices

- Inscription facile pour débutants : aucune compétence technique requise. Les nouveaux utilisateurs reçoivent un bonus d’inscription de 10 $

- Rendements stables quotidiens : les profits sont retirables chaque jour ; le capital est entièrement remboursé à l’échéance du contrat

- Solution clé en main : PFMCrypto prend en charge l’électricité, la maintenance et les opérations. Un minage de niveau institutionnel accessible aux utilisateurs individuels — sans complexité, permettant aux particuliers de profiter des rendements du minage en nuage professionnel comme les institutions





Ce modèle réduit considérablement les barrières techniques et est particulièrement adapté au « premier pas » des utilisateurs de la finance traditionnelle vers le domaine de la cryptomonnaie. — Même les débutants peuvent commencer à miner en quelques minutes.





Cinq avantages clés du minage en nuage XRP de PFMCrypto

Puissance de minage solide : PFMCrypto exploite 20 fermes de minage écologiques et à faible consommation d’énergie dans le monde entier, avec une allocation de puissance hautement efficace

Gains transparents : les profits quotidiens sont vérifiables publiquement et crédités instantanément sur les comptes utilisateurs via mobile ou ordinateur

Règlements flexibles : les dépôts et retraits sont pris en charge dans 11 cryptomonnaies majeures, y compris les stablecoins

Contrats flexibles : plusieurs durées disponibles (1 jour, 2 jours, 5 jours, 9 jours, etc.) pour convenir à diverses stratégies d’investissement

Sécurité de fonds de premier ordre : architecture robuste avec séparation des portefeuilles à chaud/froid et protection des actifs en plusieurs couches





Exemples de plans d’investissement :

Contrat d’essai : Investissement : 100 $ | Profit net : 106,60 $

Contrat classique : Investissement : 500 $ | Profit net : 530,75 $

Contrat classique : Investissement : 3 000 $ | Profit net : 3 888 $

Contrat prépayé : Investissement : 5 000 $ | Profit net : 7 370 $

Contrat avancé : Investissement : 10 000 $ | Profit net : 17 240 $





Comment commencer le minage en nuage XRP en 3 étapes simples ?



1. Créez un compte sur https://pfmcrypto.net

2. Choisissez un plan de minage : des forfaits flexibles sont disponibles ; tous prennent en charge 11 cryptomonnaies majeures

3. Effectuez un paiement et commencez à gagner : revenus de minage automatisés quotidiens, consultables en temps réel via votre tableau de bord





Même les utilisateurs novices en crypto ou en minage peuvent commencer à générer un revenu minier stable en moins de 10 minutes.





À propos de PFMCrypto

PFMCrypto est un leader mondial de l’infrastructure de minage crypto et de revenus passifs, au service des clients particuliers et institutionnels avec des solutions de minage en nuage transparentes, efficaces et stables. À ce jour, PFMCrypto a servi plus de 9,2 millions d’utilisateurs dans le monde et a traité plus de 1 milliard de dollars en paiements de minage. Avec des hubs opérationnels en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et des partenariats avec les principales fermes de minage et centres de données, PFMCrypto s’engage à transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les investissements crypto.





La mission de PFMCrypto : « Rendre les revenus en cryptomonnaies aussi simples et fiables qu’un compte d’épargne. »

Visitez https://pfmcrypto.net dès maintenant et réclamez votre bonus de 10 $ en cryptomonnaie pour commencer.





Avertissement: Les renseignements fournis dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de crypto-monnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de faire une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.