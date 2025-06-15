CAR 截止日期提醒：廣受信賴的投資人法律顧問 ROSEN 鼓勵損失超過 10 萬美元的 Avis Budget Group, Inc 投資人於 6 月 24 日證券集體訴訟重要截止日期前聘請律師 - CAR

紐約, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事由：全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 10 日（含首尾兩天，簡稱「集體訴訟期間」）期間購買 Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) 股票的人士，2025 年 6 月 24 日是重要的首席原告截止日期。

影響性：倘若您在集體訴訟期內曾購買 Avis Budget 證券，您可能有權獲得賠償，透過後酬約定而無需支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Avis Budget 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=38765，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。 本案已提起集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 6 月 24 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資人選擇在領導方面具有成功案例的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，本律所每年都位列前四，為投資人索回了數億美元。 僅在 2019 年，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在集體訴訟期間做出錯誤及／或具誤導性質之陳述，且／或未揭露下列事項：(1) Avis Budget 於 2024 年第四季制定並執行計畫，顯著加速其車隊輪替；(2) 前述之加速縮短了 Avis Budget 旗下美洲地區車輛的使用壽命，因而連帶降低了此等車輛的可回收價值；(3) 因此，Avis Budget 可能被迫認列數十億元的資產減值損失，並造成實質損失；(4) 一切前述事項已經並可能繼續對 Avis Budget 的財務狀況造成重大負面影響；(5) 因此，Avis Budget 的財務及／或業務狀況受到高估；(6) 因此，被告於一切相關時間點所做之公開聲明皆有重大錯誤及誤導性質。 訴訟主張，當市場得悉真實詳情後，投資人蒙受了損失。

如欲加入 Avis Budget 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=38765，或撥打 Phillip Kim 律師等人的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com 以瞭解本集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未成案。 在集體訴訟成案之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資人在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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