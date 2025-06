COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 juin 2025

Annonce concernant la gouvernance

de Renault Group

Boulogne-Billancourt, 15 juin 2025 – Après 5 années à la tête de Renault Group, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile.

Le Conseil d’administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a tenu à remercier Luca de Meo pour le redressement et la transformation de Renault Group, et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025.

Luca de Meo continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à cette date.

Le Conseil d’administration a lancé le processus de désignation d’un nouveau Directeur Général sur la base du plan de succession déjà défini.

Le Conseil d’administration a exprimé sa confiance dans la qualité et l’expérience de l’équipe de direction pour poursuivre et accélérer la stratégie de transformation de Renault Group dans cette nouvelle phase.

« Pendant 5 ans, Luca de Meo a œuvré pour remettre Renault Group, là où est sa place. Sous son leadership, notre entreprise a retrouvé une base saine, elle dispose aujourd’hui d’une magnifique gamme de produits et a renoué avec la croissance. En plus d’être un capitaine d’industrie exceptionnel, Luca de Meo est aussi un homme créatif, impliqué, passionné et passionnant. Aujourd’hui, l’ensemble de l’entreprise se joint à moi afin de le remercier pour ces années et tous ces défis collectifs relevés avec succès. A titre personnel, je garderai en mémoire la qualité de nos relations dans cette aventure, qui restera inoubliable. Cela me donne aussi l’occasion de remercier chaleureusement les collaborateurs du Groupe qui ont œuvré à nos côtés pour le redressement de cette entreprise emblématique dont nous sommes si fiers. » a déclaré, Jean-Dominique Senard.

« Il arrive un moment dans sa vie où l’on sait que le travail est accompli. Chez Renault Group, nous avons relevé des défis immenses, et ce en moins de 5 ans ! Nous avons fait ce que beaucoup pensaient impossible. Aujourd’hui, les résultats parlent d’eux-mêmes : les meilleurs de notre histoire. Une équipe solide. Une organisation agile. Et un plan stratégique prêt à porter la prochaine génération de produits. C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était temps pour moi de passer le relais. Je quitte une entreprise transformée, tournée vers l’avenir, afin de mettre mon expérience au service d’autres secteurs et de vivre d’autres aventures. » a confié Luca de Meo. « Diriger Renault Group a été un privilège. Une aventure humaine et industrielle qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Pour cela, je serai toujours reconnaissant aux femmes et aux hommes de cette maison — les “Renaulutionnaires” — pour leur passion, leur engagement, leur conviction… Ce sont eux les vrais moteurs. Par ailleurs, je tiens à remercier Jean-Dominique Senard pour m’avoir choisi il y a quelques années, pour son soutien et sa confiance, ainsi que le Conseil d’administration, qui a cru en nos projets. Et le meilleur reste à venir…».

RENAULT GROUP

RELATIONS MEDIAS Valérie Gillot

+33 6 83 92 92 96

valerie.gillot@renault.com Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com





RENAULT GROUP

RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

philippine.de-schonen@renault.com

+33 6 13 45 68 39

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

Pièce jointe