CIVI 最終截止日期：值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失超過 10 萬美元的 Civitas Resources, Inc. 投資者在對 CIVI 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 24 日（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Civitas Resources, Inc.（NYSE: CIVI）證券之人士注意，重要的首席原告截止日期為 2025 年 7 月 1 日。

影響：若您購買了 Civitas Resources 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Civitas Resources 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=36337 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 7 月 11 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大的虛假和／或誤導性陳述，以及未有披露：(1) 除其他原因外，由於丹佛 - 朱爾斯堡盆地（DJ Basin）於 2024 年第四季度生產達到高峰之後產量下跌，以及在 2024 年底投產管線數量偏低，令 Civitas 很有可能在 2025 年大幅減少其石油產量；(2) 要提高石油產量，Civitas 將要收購額外英畝數目的土地和開發地點，因而會產生大量債務，且導致 Civitas 要出售公司的資產來抵銷其收購成本；(3) Civitas 的財務狀況將要求公司實施顛覆性的成本削減措施，當中包括大幅裁員；(4) 因此，Civitas 的業務和 / 或財務前景，以及其營運能力都被誇大；及 (5) 結果，Civitas 的公開陳述在任何相關時候均存在虛假和誤導性。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律所並無可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

如欲加入 Civitas Resources 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=36337 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

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