ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)、フィリピン・ブロックチェーン・ウィーク (Philippines Blockchain Week) でモメンタムを保つ

セーシェル共和国ビクトリア発, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手非管理型Web3ウォレットであるビットゲットウォレットは、6月10日から11日までSMXコンベンションセンター・マニラ (SMX Convention Center Manila) で開催されたフィリピン・ブロックチェーン・ウィークで成功を収めた。 ビットゲットウォレットの参加は、東南アジアにおけるブロックチェーンへのアクセシビリティとイノベーションを推進する同社のコミットメントを強化するものである。

ビットゲットウォレットの参加における重要なハイライトは、ビットゲットウォレットの成長責任者であるウィル・ウー (Will Wu) が「画面の向こう側: 世界の大取引所の秘密 (Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges)」と題されたパネルディスカッションに参加したことである。 他の取引所とステージを共有したパネルディスカッションでは、成長戦略からユーザーの信頼に至るまで、主要な暗号通貨プラットフォームの内部構造について話し合った。 このディスカッションは、グローバルな取引所の進化しつつあるダイナミクスと、機関投資家の採用拡大を背景としたデジタル資産採用の将来について、参加者に貴重な洞察を提供した。



ビットゲットウォレットはそのブースで、シームレスなQRコードベースの暗号通貨決済を可能にするために最近実施された、ソラナ・ペイ (Solana Pay) と国内QRの統合を紹介した。 この展開は、同地域における相互運用可能でアクセス可能な決済システムを目指して高まりつつある動きをサポートし、日常的なユーザーのために従来の金融と分散型金融の橋渡しをするというビットゲットウォレットの使命を反映している。

ビットゲットウォレットのフィリピン・ブロックチェーン・ウィークへの参加は、100カ国以上で8,000万人以上のユーザーを有し、世界的に規模を拡大し続けている同社が、新興市場とコミュニティ中心のイノベーションに戦略的な重点を置いていることを再確認するものである。

ビットゲットウォレットは、誰もが暗号通貨を簡単・安全・シームレスに利用できるように設計された非管理型暗号通貨ウォレットである。 8,000万人を超えるユーザーを有し、スワップ、マーケット情報、ステーキング、リワード、Dap探索、決済ソリューションなど、暗号資産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供している。 130以上のブロックチェーンおよび数百万種類のトークンに対応するビットゲットウォレットは、数百のDEX (分散型取引所) およびクロスチェーンブリッジを通じて、シームレスなマルチチェーン取引を実現している。 3億米ドル (約431億円) 以上のユーザー保護基金に支えられ、ユーザー資産に対する最高水準のセキュリティを保証している。 同社のビジョンは「皆が使える暗号通貨 (Crypto for Everyone)」で、暗号通貨をよりシンプルで安全なものにし、10億人の日常生活に組み入れることである。

